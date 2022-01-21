https://ria.ru/20220121/mid-1768872491.html

МИД обвинил Вашингтон в ухудшении отношений России и США

МИД обвинил Вашингтон в ухудшении отношений России и США - РИА Новости, 21.01.2022

МИД обвинил Вашингтон в ухудшении отношений России и США

Отношения России и США подошли к опасной критической черте по вине Вашингтона, сообщается на сайте МИД России. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:37

2022-01-21T11:37

2022-01-21T14:42

политика

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отношения России и США подошли к опасной критической черте по вине Вашингтона, сообщается на сайте МИД России."Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России", — говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова."Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это, скорее, вопрос к американской стороне. Россия в свое время предпринимала соответствующие усилия, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами", — добавили в МИД."Ожидаем, что США и НАТО положат "на бумагу" свой ответ на российскую инициативу. Есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость не заматывать этот вопрос. В любом случае, отставляем за собой право выработать дальнейший алгоритм действий по обеспечению интересов безопасности России в зависимости от реакции США и НАТО на наши предложения", — говорится в комментарии МИД России."Либо мы договариваемся о более-менее позитивной повестке дня, учитывающей и российские приоритеты, либо градус конфронтации, и без того избыточный, повышается еще более. Но если политика США остается без изменений, будем жестко противодействовать в рамках встречного сдерживания враждебных действий Вашингтона", — добавили в МИД.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Затем 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

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политика, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия