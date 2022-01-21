14:56 21.01.2022 (обновлено: 15:08 21.01.2022)
США повторили некоторые аргументы о свободе выбора альянсов, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США повторили некоторые аргументы о свободе выбора альянсов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном российская сторона услышала некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ.
"Мы сегодня услышали, конечно, некоторое повторение аргументов о свободе выбора - свободе выбора альянсов, военных союзов. Но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.