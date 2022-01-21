https://ria.ru/20220121/lavrov-1768919346.html

США повторили некоторые аргументы о свободе выбора альянсов, заявил Лавров

США повторили некоторые аргументы о свободе выбора альянсов, заявил Лавров - РИА Новости, 21.01.2022

США повторили некоторые аргументы о свободе выбора альянсов, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном российская сторона услышала некоторое повторение... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:56

2022-01-21T14:56

2022-01-21T15:08

в мире

сша

сергей лавров

москва

арктический совет

совет россия-нато

обсе

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg

ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном российская сторона услышала некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов.Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре "на полях" министерского заседания ОБСЕ."Мы сегодня услышали, конечно, некоторое повторение аргументов о свободе выбора - свободе выбора альянсов, военных союзов. Но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768921776.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей лавров, москва, арктический совет, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен, россия