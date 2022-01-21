https://ria.ru/20220121/kontseptsiya-1768958791.html

В НАТО предложили Украине поучаствовать в разработке концепции до 2030 года

В НАТО предложили Украине поучаствовать в разработке концепции до 2030 года - РИА Новости, 21.01.2022

В НАТО предложили Украине поучаствовать в разработке концепции до 2030 года

НАТО пригласил Украину и других партнеров присоединиться к разработке Стратегической концепции до 2030 года, которая будет представлена на саммите в Мадриде в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:27

2022-01-21T17:27

2022-01-21T17:27

в мире

украина

йенс столтенберг

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

ольга стефанишина

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КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. НАТО пригласил Украину и других партнеров присоединиться к разработке Стратегической концепции до 2030 года, которая будет представлена на саммите в Мадриде в 2022 году, сообщается на сайте украинского правительства.В марте 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, анализ и рекомендации которой должны были стать основой для разработки позиции по стратегическому видению развития альянса на следующее десятилетие."Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Обновленная концепция даст понимание политики альянса на следующее десятилетие, в частности, сотрудничества со странами-аспирантами", - сообщается на сайте кабмина.Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя итоги визита в Брюсселе, заявила, что как на Украине, так и в столицах стран альянса есть понимание, что "общие вызовы, которые сегодня предстали перед демократиями, нуждаются в общем ответе"."Благодарны за участие партнеров в формировании Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних семи лет. Страны Североатлантического союза уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО к 2030 году. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга альянса", – цитирует Стефанишину пресс-служба.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, ольга стефанишина