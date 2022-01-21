Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/kndr-1768887639.html
В МИД заявили о проигрышности ставки США на давление на Северную Корею
В МИД заявили о проигрышности ставки США на давление на Северную Корею - РИА Новости, 21.01.2022
В МИД заявили о проигрышности ставки США на давление на Северную Корею
США не хотят соглашаться с идеей России и Китая смягчить санкции против КНДР, они делают заведомо проигрышную ставку на давление на Пхеньян и не предлагают... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:44
2022-01-21T12:44
в мире
сша
оон
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США не хотят соглашаться с идеей России и Китая смягчить санкции против КНДР, они делают заведомо проигрышную ставку на давление на Пхеньян и не предлагают никаких встречных конструктивных идей, заявили в пятницу в МИД РФ.В министерстве напомнили, что в конце октября 2021 года РФ и Китай распространили в Совбезе ООН проект политико-гуманитарной резолюции в отношении КНДР, который предполагает смягчения санкционного режима в гуманитарной сфере и других областях, которые не связаны с ракетно-ядерной программой."Разъясняем государствам-членам Совета Безопасности ООН нашу логику. К сожалению, США и их европейские союзники пока не готовы ее принять, делая заведомо проигрышную ставку на политику санкций и давления в отношении Пхеньяна и не предлагая встречных конструктивных идей", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова."Тем не менее, в наступившем году планируем продолжить продвижение как проекта политико-гуманитарной резолюции, так и российско-китайских подходов к корейскому урегулированию в целом. Исходим из того, что единственным способом решения проблем полуострова, включая ядерную, является политический диалог, в рамках которого могут быть найдены способы удовлетворить законные озабоченности всех заинтересованных сторон, включая предоставление гарантий безопасности", - добавили в МИД.С начала этого года КНДР осуществила уже четыре ракетных испытания. Последнее из них прошло 17 января, в ходе которого был произведен пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан, недалеко от Пхеньяна. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.На прошлой неделе США предложили наложить санкции ООН на пять лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР, а также ввели односторонние санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц - одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае. Как сообщили РИА Новости источники в Совбезе ООН, Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР.
https://ria.ru/20220120/kndr-1768652078.html
https://ria.ru/20220114/otvet-1767763375.html
https://ria.ru/20220107/konsultatsii-1766813600.html
сша
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
12:44 21.01.2022
 
В МИД заявили о проигрышности ставки США на давление на Северную Корею

МИД: США делают заведомо проигрышную ставку, давя на КНДР и не предлагая никаких идей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Триумфальные ворота в Пхеньяне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США не хотят соглашаться с идеей России и Китая смягчить санкции против КНДР, они делают заведомо проигрышную ставку на давление на Пхеньян и не предлагают никаких встречных конструктивных идей, заявили в пятницу в МИД РФ.
В министерстве напомнили, что в конце октября 2021 года РФ и Китай распространили в Совбезе ООН проект политико-гуманитарной резолюции в отношении КНДР, который предполагает смягчения санкционного режима в гуманитарной сфере и других областях, которые не связаны с ракетно-ядерной программой.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 00:51
Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
"Разъясняем государствам-членам Совета Безопасности ООН нашу логику. К сожалению, США и их европейские союзники пока не готовы ее принять, делая заведомо проигрышную ставку на политику санкций и давления в отношении Пхеньяна и не предлагая встречных конструктивных идей", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.
"Тем не менее, в наступившем году планируем продолжить продвижение как проекта политико-гуманитарной резолюции, так и российско-китайских подходов к корейскому урегулированию в целом. Исходим из того, что единственным способом решения проблем полуострова, включая ядерную, является политический диалог, в рамках которого могут быть найдены способы удовлетворить законные озабоченности всех заинтересованных сторон, включая предоставление гарантий безопасности", - добавили в МИД.
Вид на Пхеньян, КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 00:50
КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
С начала этого года КНДР осуществила уже четыре ракетных испытания. Последнее из них прошло 17 января, в ходе которого был произведен пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан, недалеко от Пхеньяна. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.
На прошлой неделе США предложили наложить санкции ООН на пять лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР, а также ввели односторонние санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц - одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае. Как сообщили РИА Новости источники в Совбезе ООН, Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 01:39
Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
 
В миреСШАООНКНДР (Северная Корея)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
22:57Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
22:55Ученый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"
22:53Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Лента новостейМолния
Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на УкраинеСупруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранителиУченый рассказал, чего ждать от новой разновидности "омикрона"Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных