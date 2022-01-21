В МИД заявили о проигрышности ставки США на давление на Северную Корею
МИД: США делают заведомо проигрышную ставку, давя на КНДР и не предлагая никаких идей
Триумфальные ворота в Пхеньяне
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США не хотят соглашаться с идеей России и Китая смягчить санкции против КНДР, они делают заведомо проигрышную ставку на давление на Пхеньян и не предлагают никаких встречных конструктивных идей, заявили в пятницу в МИД РФ.
В министерстве напомнили, что в конце октября 2021 года РФ и Китай распространили в Совбезе ООН проект политико-гуманитарной резолюции в отношении КНДР, который предполагает смягчения санкционного режима в гуманитарной сфере и других областях, которые не связаны с ракетно-ядерной программой.
"Разъясняем государствам-членам Совета Безопасности ООН нашу логику. К сожалению, США и их европейские союзники пока не готовы ее принять, делая заведомо проигрышную ставку на политику санкций и давления в отношении Пхеньяна и не предлагая встречных конструктивных идей", - говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.
"Тем не менее, в наступившем году планируем продолжить продвижение как проекта политико-гуманитарной резолюции, так и российско-китайских подходов к корейскому урегулированию в целом. Исходим из того, что единственным способом решения проблем полуострова, включая ядерную, является политический диалог, в рамках которого могут быть найдены способы удовлетворить законные озабоченности всех заинтересованных сторон, включая предоставление гарантий безопасности", - добавили в МИД.
С начала этого года КНДР осуществила уже четыре ракетных испытания. Последнее из них прошло 17 января, в ходе которого был произведен пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан, недалеко от Пхеньяна. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.
На прошлой неделе США предложили наложить санкции ООН на пять лиц из ранее внесенных в санкционные списки американского минфина за связи с КНДР, а также ввели односторонние санкции против российской фирмы "Парсек", обвиненной в поставках товаров и технологий для северокорейской ракетной программы, и семи физических лиц - одного россиянина и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае. Как сообщили РИА Новости источники в Совбезе ООН, Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР.