https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

Жемчужина Красного моря. Путеводитель по Хургаде — 2022

Жемчужина Красного моря. Путеводитель по Хургаде — 2022 - РИА Новости, 21.01.2022

Жемчужина Красного моря. Путеводитель по Хургаде — 2022

От Москвы до Хургады около пяти часов полета. Из морозной зимы попадаешь на солнечные пляжи и теплое море, напоминающее огромный аквариум со стайками... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:00

2022-01-21T08:00

2022-01-21T08:14

туризм

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хургада

туризм

еда

луксор

египет

аквариум

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. От Москвы до Хургады около пяти часов полета. Из морозной зимы попадаешь на солнечные пляжи и теплое море, напоминающее огромный аквариум со стайками разноцветных рыб. Бонус — спелые фрукты и развлечения с восточным колоритом. Неудивительно, что этот египетский курорт так популярен у россиян. Где гулять и есть, как развлекаться и найти самые красивые рифы, а также о том, кого туда пускают, — в материале РИА Новости.Город для жизниВсего сто лет назад тут был поселок британских нефтяников. В курорт с широкими пляжами, множеством ресторанов и магазинов Хургада стала превращаться лишь в 1980-х.В отличие от Шарм-эш-Шейха, где видишь одних туристов и сотрудников гостиниц, Хургада — настоящий египетский город. То есть это не только отели, но и школы, учреждения, библиотеки — вся инфраструктура, рассказывает менеджер турфирмы Светлана Климова.Старый город — Дахар – место не особо туристическое, но и там есть что посмотреть. Например, самую крупную в городе мечеть Эль-Мина. Ее украшают два минарета высотой 40 метров и 25 куполов, на фасадах — восточный орнамент. Правда, внутрь пускают только мусульман.Неподалеку Коптская православная церковь. Здание из светлого камня, над входом фрески, на окнах ажурная резьба, внутри трехъярусный иконостас с библейскими сценами и образами святых.Не забудьте заглянуть на фруктовый рынок, где делают покупки местные. "Для туристов это экзотика, многие фотографируются на фоне прилавков", — говорит Климова. Тут продают манго, гранаты, папайю, гуаву. Килограмм клубники — меньше доллара.По соседству рыбный рынок. Там купленный улов могут и почистить, и приготовить, уточняет блогер из Хургады Мария Смирнова.Лучший шопингГлавная улица курорта — шумная Шератон, соединяющая Старый город с набережной Hurghada Marina. На трехкилометровом променаде десятки гостиниц, баров, ресторанов, магазинов, кальянных, сувенирных лавок. На севере города можно прогуляться по улице Мамша, но, по словам Климовой, здесь все дороже, чем в центре."Самые лучшие магазины в торгово-развлекательном комплексе Senzo mall, — объясняет Мария Смирнова. — Тут же офисы мобильных компаний, большой фуд-корт, для детей — аттракционы".В Hurghada City Center шопинг попроще, зато есть аквариум с рыбками и хорошая детская зона, добавляет блогер. Еще имеется кинотеатр, в котором показывают фильмы на языке оригинала.Где поесть и погулятьНабережная Hurghada Marina — одно из лучших мест для отдыха. Небольшая: всего километр, но на каждом шагу бары, кафе, дискотеки. "Погуляйте вдоль причала для яхт, а после отправляйтесь попробовать фирменный суп в рыбные рестораны Star Fish, Shellfish, El Halaka", — советует Мария.Зайдите в фирменные магазины сладостей "Захра" (El Zahraa) за медовой пахлавой, орехами, печеньем, тортами. Можно собрать ассорти в коробку и привезти близким в подарок.Ночные развлечения тоже есть. "Из дискотек, работающих уже давно, осталась только Little Buddha. С возвращением русских туристов в этом клубе снова весело и многолюдно", — отмечает собеседница.Цветные фонтаны вы увидите в 18 километрах от города, на курорте Сахль-Хашиш, добавляет она. Красивый променад, подсветка, приятно погулять.В гости к фараонамПочти все туристы обязательно едут из Хургады в Луксор посмотреть на храмы Карнакский и царицы Хатшепсут, а также на ущелье Долины царей. Дорога в один конец пять часов, но это того стоит.В самой Хургаде можно посетить Музей древностей, который работает до позднего вечера. Небольшая, но интересная экспозиция, посвященная истории Египта. Проще всего добраться на такси. На экспонаты Музея песочных скульптур понадобилось около четырех тонн песка. Мастера из 17 стран утрамбовывали его в специальные заготовки, а потом вырезали фигуры и покрывали тонким слоем клея. Так получились изваяния исторических личностей, богов, героев известных кинокартин и мультфильмов. Есть, в частности, персонажи "Смешариков" и "Ну, погоди!". В аквариуме порядка 300 цветных рыб и кораллов Красного моря. "Каждый день в 11 часов аквалангист подкармливает акул, это целое шоу", — рассказывает о самом популярном аттракционе Светлана Климова. Еще есть мини-зоопарк, где живут обезьянки, рептилии, цапли.В 17 километрах от города дворец "Тысяча и одна ночь". Театрализованные шоу там тоже посвящены истории страны. Чуть дальше, в 25 километрах, парк "Египет в миниатюре". В масштабе 1:25 представлены 60 главных достопримечательностей страны: пирамида Хеопса, Каирский музей, Александрийская библиотека и другие. Отличный фон для селфи.Зарезервируйте время и для сафари по пустыне на квадроциклах, и на поездку в деревню бедуинов.Где найти лучший рифПриродные бухты (как в Шарм-эш-Шейхе) есть только за пределами Хургады, в районе Сахль-Хашиш и Макади, отмечает Мария Смирнова. Чистейшее море, красивые кораллы с рыбками. Любителям снорклинга следует обратить внимание на отели, расположенные там, или выбирать гостиницы, чьи пляжи находятся в искусственных лагунах, тоже защищающих от сильного ветра."Обязательно отправляйтесь в морской тур на один из островных пляжей, таких как Paradise Island, Mahmya Island или Orange Bay, — рекомендует блогер. — Удовольствие получите и от путешествия на кораблике, и от снорклинга возле рифа, и от пляжа: на многих есть красивые декорации, где можно устроить фотосессии".Молодежь на побережье устраивает тусовки. Кто-то ходит на городской пляж Dream beach, кто-то приезжает в Сахль-Хашиш на Sailors Beach. Семьи с детьми выбирают пляжи подешевле, куда можно приносить с собой еду и напитки. Это, например, Ramoza beach и соседние.Билет на бюджетные пляжи стоит от 50 до 200 рублей. Есть и роскошные варианты: песчаный вход в море, чистейшая вода, удобные лежаки. Они дороже. Так, за Old Vic Beach или Mahamya Beach придется заплатить от 500 до двух тысяч рублей.Без ограниченийСейчас россияне могут посещать Египет либо с сертификатом о вакцинации "Спутником V", либо с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа. Если на этих документах нет QR-кода или он не считывается, экспресс-тестирование организуют прямо в аэропорту. Пандемийные ограничения особо не чувствуются, говорит Светлана Климова. Местных просят показывать сертификат о вакцинации, в закрытых помещениях — все в масках. Но на туристов это не распространяется. В кафе и магазинах можно без масок, на пляже тоже. Предполагается, что в аэропорту у гостей уже проверили ковидный статус.Рестораны и кафе открыты. Экскурсионные автобусы заполнены. Свободных мест, которых было много еще несколько месяцев назад, почти нет.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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