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В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша амурского горала

В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша амурского горала - РИА Новости, 21.01.2022

В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша амурского горала

В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье впервые за более чем сто лет зафиксировали детеныша редчайшего амурского горала, сообщает учреждение. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:29

2022-01-21T04:29

2022-01-21T05:09

хорошие новости

приморский край

владивосток

национальный парк "земля леопарда"

дальний восток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье впервые за более чем сто лет зафиксировали детеныша редчайшего амурского горала, сообщает учреждение.Амурский горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу как "уязвимое" животное. Общая численность горалов науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.Ученые ранее только предполагали, что в нацпарке есть размножающиеся пары дикого горала. В 2017 году здесь с помощью фотоловушки была зафиксирована лишь одна особь, самка. Спустя год она вновь показалась автоматической камере, и неподалеку также был запечатлен самец горала.Новая встреча произошла в середине января 2022 года. Сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Тимофей Петров работал с фотоловушками на месте, где ранее обнаружил фекалии этих животных."Мне встретилась группа из четырех горалов, один из них — детеныш. Некоторых из них удалось издалека запечатлеть на камеру смартфона. Это место, так называемый Олений утес, занимает немало территории в северной части нацпарка, поэтому можно заявлять о существовании здесь как минимум одной устойчивой группировки амурского горала. Теперь нам достоверно известно, что эти животные размножаются на "Земле леопарда", — сказал Петров, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, позже ученые выяснили, что амурский горал действительно попал в объектив ранее установленной у этого места фотоловушки.Предыдущие исследования для поиска горала в этих местах проводились в 1978 году. Тогда научная экспедиция обследовала бассейны рек Амба и Кроуновка, но животное обнаружить не удалось. С тех пор долгое время считалось, что горалы здесь исчезли. В нацпарке РИА Новости уточнили, что, по данным литературных источников, в 1889 году в этом районе на горалов охотился известный дальневосточный предприниматель и натуралист Михаил Янковский. После этого упоминаний о встрече этого вида не было."Земля леопарда" — место обитания дальневосточного леопарда. Это самая редкая крупная кошка в мире. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых этих хищников.

https://ria.ru/20220112/priroda-1767446651.html

https://ria.ru/20220111/tigr-1767198035.html

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приморский край, владивосток, национальный парк "земля леопарда", дальний восток, россия