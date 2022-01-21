https://ria.ru/20220121/goral-1768838176.html
В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша амурского горала
В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша амурского горала - РИА Новости, 21.01.2022
В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша амурского горала
В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье впервые за более чем сто лет зафиксировали детеныша редчайшего амурского горала, сообщает учреждение. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:29
2022-01-21T04:29
2022-01-21T05:09
хорошие новости
приморский край
владивосток
национальный парк "земля леопарда"
дальний восток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье впервые за более чем сто лет зафиксировали детеныша редчайшего амурского горала, сообщает учреждение.Амурский горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу как "уязвимое" животное. Общая численность горалов науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.Ученые ранее только предполагали, что в нацпарке есть размножающиеся пары дикого горала. В 2017 году здесь с помощью фотоловушки была зафиксирована лишь одна особь, самка. Спустя год она вновь показалась автоматической камере, и неподалеку также был запечатлен самец горала.Новая встреча произошла в середине января 2022 года. Сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Тимофей Петров работал с фотоловушками на месте, где ранее обнаружил фекалии этих животных."Мне встретилась группа из четырех горалов, один из них — детеныш. Некоторых из них удалось издалека запечатлеть на камеру смартфона. Это место, так называемый Олений утес, занимает немало территории в северной части нацпарка, поэтому можно заявлять о существовании здесь как минимум одной устойчивой группировки амурского горала. Теперь нам достоверно известно, что эти животные размножаются на "Земле леопарда", — сказал Петров, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, позже ученые выяснили, что амурский горал действительно попал в объектив ранее установленной у этого места фотоловушки.Предыдущие исследования для поиска горала в этих местах проводились в 1978 году. Тогда научная экспедиция обследовала бассейны рек Амба и Кроуновка, но животное обнаружить не удалось. С тех пор долгое время считалось, что горалы здесь исчезли. В нацпарке РИА Новости уточнили, что, по данным литературных источников, в 1889 году в этом районе на горалов охотился известный дальневосточный предприниматель и натуралист Михаил Янковский. После этого упоминаний о встрече этого вида не было."Земля леопарда" — место обитания дальневосточного леопарда. Это самая редкая крупная кошка в мире. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых этих хищников.
https://ria.ru/20220112/priroda-1767446651.html
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приморский край, владивосток, национальный парк "земля леопарда", дальний восток, россия
04:29 21.01.2022 (обновлено: 05:09 21.01.2022)
В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша амурского горала
В Приморье впервые за сто лет зафиксировали детеныша редчайшего амурского горала
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье впервые за более чем сто лет зафиксировали детеныша редчайшего амурского горала, сообщает учреждение.
Амурский горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока
, чрезвычайно редкое животное как в России
, так и во всем мире. Вид внесен в Международную красную книгу как "уязвимое" животное. Общая численность горалов науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.
"Ученые лично встретили самых редких копытных юго-западного Приморья — группу горалов с козленком, что впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в данном районе устойчивой размножающейся группировки этих краснокнижных животных", — говорится в сообщении.
Ученые ранее только предполагали, что в нацпарке есть размножающиеся пары дикого горала. В 2017 году здесь с помощью фотоловушки была зафиксирована лишь одна особь, самка. Спустя год она вновь показалась автоматической камере, и неподалеку также был запечатлен самец горала.
Новая встреча произошла в середине января 2022 года. Сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Тимофей Петров работал с фотоловушками на месте, где ранее обнаружил фекалии этих животных.
"Мне встретилась группа из четырех горалов, один из них — детеныш. Некоторых из них удалось издалека запечатлеть на камеру смартфона. Это место, так называемый Олений утес, занимает немало территории в северной части нацпарка, поэтому можно заявлять о существовании здесь как минимум одной устойчивой группировки амурского горала. Теперь нам достоверно известно, что эти животные размножаются на "Земле леопарда", — сказал Петров, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, позже ученые выяснили, что амурский горал действительно попал в объектив ранее установленной у этого места фотоловушки.
Предыдущие исследования для поиска горала в этих местах проводились в 1978 году. Тогда научная экспедиция обследовала бассейны рек Амба и Кроуновка, но животное обнаружить не удалось. С тех пор долгое время считалось, что горалы здесь исчезли. В нацпарке РИА Новости уточнили, что, по данным литературных источников, в 1889 году в этом районе на горалов охотился известный дальневосточный предприниматель и натуралист Михаил Янковский. После этого упоминаний о встрече этого вида не было.
"Земля леопарда
" — место обитания дальневосточного леопарда. Это самая редкая крупная кошка в мире. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых этих хищников.