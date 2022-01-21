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Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях
Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях - РИА Новости, 21.01.2022
Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях
Генеральная прокуратура РФ проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, а результаты, по поручению Владимира Путина,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:48
2022-01-21T14:58
генеральная прокуратура рф
россия
общество
владимир путин
александр яковлев
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, а результаты, по поручению Владимира Путина, проанализирует к 1 июня.Об этом в пятницу сообщил на круглом столе по проблеме пыток представитель надзорного ведомства Александр Яковлев."Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей РФ именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность", - сказал Яковлев на круглом столе, посвященном проблеме пыток в учреждениях уголовно-исправительной системы.По его словам, проверка "по сути, была начата в декабре: работниками Генеральной прокуратуры осуществлен ряд выездов в регионы"."Соответственно, результаты проверки … будут проанализированы, будут учтены для выполнения поручения президента о представлении предложений к 1 июня о недопущении фактов применения недозволенных мер воздействия и насилия к осужденным", - добавил он.По словам Яковлева, за 10 месяцев прошлого года в местах лишения свободы, включая изоляторы и исправительные учреждения, прокуроры провели более 44 тысяч проверок. Выявлено свыше 110 тысяч нарушений закона, внесена 31 тысяча представлений."Что показали результаты? Безусловно, влияние криминальной субкультуры огромное. Говорить о том, что все незаконные методы воздействия связаны с работниками исправительной системы, я полагаю, было бы неправильно. Безусловно, влияние есть", - добавил представитель ведомства.Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокуратура после этого начала массовую проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области. В итоге постов лишились начальник ОТБ №1, начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и другие офицеры.
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генеральная прокуратура рф, россия, общество, владимир путин, александр яковлев, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
14:48 21.01.2022 (обновлено: 14:58 21.01.2022)
 
Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях

Генпрокуратура к апрелю проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях и СИЗО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, а результаты, по поручению Владимира Путина, проанализирует к 1 июня.
Об этом в пятницу сообщил на круглом столе по проблеме пыток представитель надзорного ведомства Александр Яковлев.
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"Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей РФ именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность", - сказал Яковлев на круглом столе, посвященном проблеме пыток в учреждениях уголовно-исправительной системы.
По его словам, проверка "по сути, была начата в декабре: работниками Генеральной прокуратуры осуществлен ряд выездов в регионы".
"Соответственно, результаты проверки … будут проанализированы, будут учтены для выполнения поручения президента о представлении предложений к 1 июня о недопущении фактов применения недозволенных мер воздействия и насилия к осужденным", - добавил он.
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По словам Яковлева, за 10 месяцев прошлого года в местах лишения свободы, включая изоляторы и исправительные учреждения, прокуроры провели более 44 тысяч проверок. Выявлено свыше 110 тысяч нарушений закона, внесена 31 тысяча представлений.
"Основная масса связана с нарушениями [прав] на медико-санитарное обеспечение, на материально-бытовое обеспечение... Но тем не менее, такая проблема [пытки] есть. Наступил именно тот момент, когда общество перестало мириться с существующей проблемой", - пояснил представитель Генпрокуратуры.
"Что показали результаты? Безусловно, влияние криминальной субкультуры огромное. Говорить о том, что все незаконные методы воздействия связаны с работниками исправительной системы, я полагаю, было бы неправильно. Безусловно, влияние есть", - добавил представитель ведомства.
Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Генпрокуратура после этого начала массовую проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области. В итоге постов лишились начальник ОТБ №1, начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и другие офицеры.
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Генеральная прокуратура РФРоссияОбществоВладимир ПутинАлександр ЯковлевСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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