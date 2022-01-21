https://ria.ru/20220121/genprokuratura-1768917425.html

Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях

Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях - РИА Новости, 21.01.2022

Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных в колониях

Генеральная прокуратура РФ проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, а результаты, по поручению Владимира Путина,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:48

2022-01-21T14:48

2022-01-21T14:58

генеральная прокуратура рф

россия

общество

владимир путин

александр яковлев

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, а результаты, по поручению Владимира Путина, проанализирует к 1 июня.Об этом в пятницу сообщил на круглом столе по проблеме пыток представитель надзорного ведомства Александр Яковлев."Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей РФ именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность", - сказал Яковлев на круглом столе, посвященном проблеме пыток в учреждениях уголовно-исправительной системы.По его словам, проверка "по сути, была начата в декабре: работниками Генеральной прокуратуры осуществлен ряд выездов в регионы"."Соответственно, результаты проверки … будут проанализированы, будут учтены для выполнения поручения президента о представлении предложений к 1 июня о недопущении фактов применения недозволенных мер воздействия и насилия к осужденным", - добавил он.По словам Яковлева, за 10 месяцев прошлого года в местах лишения свободы, включая изоляторы и исправительные учреждения, прокуроры провели более 44 тысяч проверок. Выявлено свыше 110 тысяч нарушений закона, внесена 31 тысяча представлений."Что показали результаты? Безусловно, влияние криминальной субкультуры огромное. Говорить о том, что все незаконные методы воздействия связаны с работниками исправительной системы, я полагаю, было бы неправильно. Безусловно, влияние есть", - добавил представитель ведомства.Осенью 2021 года ситуация в колониях оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокуратура после этого начала массовую проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области. В итоге постов лишились начальник ОТБ №1, начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и другие офицеры.

https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html

https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html

https://ria.ru/20211224/pytki-1765274281.html

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генеральная прокуратура рф, россия, общество, владимир путин, александр яковлев, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)