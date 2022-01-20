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В Краснодаре подтвердили задержание тиктокера, подозреваемого в убийстве
В Краснодаре подтвердили задержание тиктокера, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 20.01.2022
В Краснодаре подтвердили задержание тиктокера, подозреваемого в убийстве
Мужчина из разошедшегося в интернете видео в Tik-Tok про любимого зятя оказался преступником: его задержали в Краснодаре по обвинению в убийствах, стрельбе по... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:26
2022-01-20T13:29
происшествия
краснодарский край
анапа
краснодар
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина из разошедшегося в интернете видео в Tik-Tok про любимого зятя оказался преступником: его задержали в Краснодаре по обвинению в убийствах, стрельбе по полиции, разбое и кражах, сообщили РИА Новости правоохранители.По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на днях был задержан ранее судимый житель Краснодара, находившийся в розыске: ему инкриминируют убийство, насилие в отношении представителей власти, разбой и кражи."Злоумышленник на регулярной основе в течение нескольких лет незаконно проникал на территорию магазинов, частных домовладений и квартир жителей различных населенных пунктов Краснодарского края и похищал оттуда имущество жильцов. Противоправная деятельность фигуранта отличалась высокой степенью конспирации", - сказала Волк.Она уточнила, что весной 2020 года он был остановлен полицейскими в Анапе для проверки документов. Он, отказавшись их предоставить, достал оружие и выстрелил в полицейских, ранив их, а после скрылся. Личность подозреваемого была установлена осенью прошлого года: выяснилось, что он также может быть причастен к убийству в станице Ахтанизовской в декабре 2020 года. Тогда он, проникнув в дом мужчины, расстрелял его и похитил ювелирные украшения."Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Юбилейном микрорайоне города Краснодара", - добавила Волк.Как, в свою очередь, сообщили в пресс-службе СК РФ, скоро следователи намерены просить суд об аресте 44-летнего фигуранта. "В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.В СК напомнили, что, по информации следствия, 22 декабря 2020 года обвиняемый проник в дом пожилого мужчины, выстрелил в него не менее шести раз и похитил из дома ювелирные украшения, после чего скрылся. В апреле 2021 года фигурант в селе Цибанобалка Анапы открыл стрельбу по полицейским, которые остановили его для проверки документов.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный - это мужчина по имени Алексей Щетинин. Он известен по роликам в Tik-Tok в качестве персонажа "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво. Вирусные видео Щетинина получали в социальной сети большое количество лайков.
https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768674447.html
краснодарский край
анапа
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происшествия, краснодарский край, анапа, краснодар, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
13:26 20.01.2022 (обновлено: 13:29 20.01.2022)
 
В Краснодаре подтвердили задержание тиктокера, подозреваемого в убийстве

В Краснодаре полиция подтвердила задержание тиктокера, подозреваемого в убийстве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина из разошедшегося в интернете видео в Tik-Tok про любимого зятя оказался преступником: его задержали в Краснодаре по обвинению в убийствах, стрельбе по полиции, разбое и кражах, сообщили РИА Новости правоохранители.
По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на днях был задержан ранее судимый житель Краснодара, находившийся в розыске: ему инкриминируют убийство, насилие в отношении представителей власти, разбой и кражи.
"Злоумышленник на регулярной основе в течение нескольких лет незаконно проникал на территорию магазинов, частных домовладений и квартир жителей различных населенных пунктов Краснодарского края и похищал оттуда имущество жильцов. Противоправная деятельность фигуранта отличалась высокой степенью конспирации", - сказала Волк.
Она уточнила, что весной 2020 года он был остановлен полицейскими в Анапе для проверки документов. Он, отказавшись их предоставить, достал оружие и выстрелил в полицейских, ранив их, а после скрылся. Личность подозреваемого была установлена осенью прошлого года: выяснилось, что он также может быть причастен к убийству в станице Ахтанизовской в декабре 2020 года. Тогда он, проникнув в дом мужчины, расстрелял его и похитил ювелирные украшения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве
"Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Юбилейном микрорайоне города Краснодара", - добавила Волк.
Как, в свою очередь, сообщили в пресс-службе СК РФ, скоро следователи намерены просить суд об аресте 44-летнего фигуранта. "В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
В СК напомнили, что, по информации следствия, 22 декабря 2020 года обвиняемый проник в дом пожилого мужчины, выстрелил в него не менее шести раз и похитил из дома ювелирные украшения, после чего скрылся. В апреле 2021 года фигурант в селе Цибанобалка Анапы открыл стрельбу по полицейским, которые остановили его для проверки документов.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный - это мужчина по имени Алексей Щетинин. Он известен по роликам в Tik-Tok в качестве персонажа "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво. Вирусные видео Щетинина получали в социальной сети большое количество лайков.
 
ПроисшествияКраснодарский крайАнапаКраснодарИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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