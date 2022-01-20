13:26 20.01.2022 (обновлено: 13:29 20.01.2022)
В Краснодаре подтвердили задержание тиктокера, подозреваемого в убийстве
В Краснодаре полиция подтвердила задержание тиктокера, подозреваемого в убийстве
Сотрудник полиции
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мужчина из разошедшегося в интернете видео в Tik-Tok про любимого зятя оказался преступником: его задержали в Краснодаре по обвинению в убийствах, стрельбе по полиции, разбое и кражах, сообщили РИА Новости правоохранители.
По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на днях был задержан ранее судимый житель Краснодара, находившийся в розыске: ему инкриминируют убийство, насилие в отношении представителей власти, разбой и кражи.
"Злоумышленник на регулярной основе в течение нескольких лет незаконно проникал на территорию магазинов, частных домовладений и квартир жителей различных населенных пунктов Краснодарского края и похищал оттуда имущество жильцов. Противоправная деятельность фигуранта отличалась высокой степенью конспирации", - сказала Волк.
Она уточнила, что весной 2020 года он был остановлен полицейскими в Анапе для проверки документов. Он, отказавшись их предоставить, достал оружие и выстрелил в полицейских, ранив их, а после скрылся. Личность подозреваемого была установлена осенью прошлого года: выяснилось, что он также может быть причастен к убийству в станице Ахтанизовской в декабре 2020 года. Тогда он, проникнув в дом мужчины, расстрелял его и похитил ювелирные украшения.
"Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в Юбилейном микрорайоне города Краснодара", - добавила Волк.
В СК напомнили, что, по информации следствия, 22 декабря 2020 года обвиняемый проник в дом пожилого мужчины, выстрелил в него не менее шести раз и похитил из дома ювелирные украшения, после чего скрылся. В апреле 2021 года фигурант в селе Цибанобалка Анапы открыл стрельбу по полицейским, которые остановили его для проверки документов.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный - это мужчина по имени Алексей Щетинин. Он известен по роликам в Tik-Tok в качестве персонажа "любимого зятя", к которому теща бежала пить пиво. Вирусные видео Щетинина получали в социальной сети большое количество лайков.