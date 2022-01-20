https://ria.ru/20220120/vzyatka-1768704806.html

В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки

В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки - РИА Новости, 20.01.2022

В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки

Следователь краснодарской полиции, причастный к попытке увода местного бизнесмена от уголовной ответственности за 1,5 миллиона рублей, задержан с поличным,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:25

2022-01-20T12:25

2022-01-20T12:25

происшествия

взятка

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Следователь краснодарской полиции, причастный к попытке увода местного бизнесмена от уголовной ответственности за 1,5 миллиона рублей, задержан с поличным, сообщает УФСБ по Кубани."В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ в г. Краснодаре 17.01.2022 с поличным задержан следователь полиции, причастный к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 миллиона рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по ст. 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов")", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержанный является сотрудником следственного управления МВД по Краснодару.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, материалы готовятся к передаче в СУСК по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20220120/arest-1768668252.html

https://ria.ru/20220119/falshivomonetchiki-1768493910.html

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происшествия, взятка, краснодарский край, краснодар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия