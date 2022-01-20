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В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки
В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки - РИА Новости, 20.01.2022
В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки
Следователь краснодарской полиции, причастный к попытке увода местного бизнесмена от уголовной ответственности за 1,5 миллиона рублей, задержан с поличным,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:25
2022-01-20T12:25
происшествия
взятка
краснодарский край
краснодар
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Следователь краснодарской полиции, причастный к попытке увода местного бизнесмена от уголовной ответственности за 1,5 миллиона рублей, задержан с поличным, сообщает УФСБ по Кубани."В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ в г. Краснодаре 17.01.2022 с поличным задержан следователь полиции, причастный к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 миллиона рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по ст. 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов")", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержанный является сотрудником следственного управления МВД по Краснодару.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, материалы готовятся к передаче в СУСК по Краснодарскому краю.
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происшествия, взятка, краснодарский край, краснодар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
12:25 20.01.2022
 
В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки

ФСБ в Краснодаре задержала следователя при попытке получения взятки в 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Следователь краснодарской полиции, причастный к попытке увода местного бизнесмена от уголовной ответственности за 1,5 миллиона рублей, задержан с поличным, сообщает УФСБ по Кубани.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ в г. Краснодаре 17.01.2022 с поличным задержан следователь полиции, причастный к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 миллиона рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по ст. 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов")", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
09:14
Замглавы УФССП по Новосибирской области заподозрили во взятке
Уточняется, что задержанный является сотрудником следственного управления МВД по Краснодару.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, материалы готовятся к передаче в СУСК по Краснодарскому краю.
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ПроисшествияВзяткаКраснодарский крайКраснодарФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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