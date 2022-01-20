https://ria.ru/20220120/vzyatka-1768704806.html
В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки
В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки - РИА Новости, 20.01.2022
В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки
Следователь краснодарской полиции, причастный к попытке увода местного бизнесмена от уголовной ответственности за 1,5 миллиона рублей, задержан с поличным,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:25
2022-01-20T12:25
2022-01-20T12:25
происшествия
взятка
краснодарский край
краснодар
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Следователь краснодарской полиции, причастный к попытке увода местного бизнесмена от уголовной ответственности за 1,5 миллиона рублей, задержан с поличным, сообщает УФСБ по Кубани."В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ в г. Краснодаре 17.01.2022 с поличным задержан следователь полиции, причастный к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 миллиона рублей за увод от уголовной ответственности индивидуального предпринимателя по ст. 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов")", - говорится в сообщении.Уточняется, что задержанный является сотрудником следственного управления МВД по Краснодару.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, материалы готовятся к передаче в СУСК по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20220120/arest-1768668252.html
https://ria.ru/20220119/falshivomonetchiki-1768493910.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взятка, краснодарский край, краснодар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Краснодаре задержали следователя при попытке получения взятки
ФСБ в Краснодаре задержала следователя при попытке получения взятки в 1,5 миллиона рублей