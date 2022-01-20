Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220120/vyplaty-1768661955.html
Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края
Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края - РИА Новости, 20.01.2022
Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал выплату ветеранам боевых действий к памятной дате 15 февраля, он предложил в этом году единовременно... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T07:26
2022-01-20T07:26
хабаровский край
общество
хабаровский край
хабаровск
владимир путин
михаил дегтярев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1920x0_80_0_0_3331069a2c0000aaa52f14c2a6ff6e1d.jpg
ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал выплату ветеранам боевых действий к памятной дате 15 февраля, он предложил в этом году единовременно беззаявительно перевести им по тысяче рублей.Дополнительные меры поддержки для воевавших в "горячих точках" обсудил губернатор с кабмином в четверг на заседании Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных организаций ветеранов (работает в регионе уже более восьми месяцев — ред.).Губернатор края пояснил на совете, что впоследствии подобный порядок начисления должен быть применен ко всем без исключения мерам финансовой поддержки населения. "Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин", — напомнил Дегтярев.Он уточнил, что в регионе ветеранам доступны различные меры поддержки: предоставление квартир, вставшим на учет до 1 января 2005 года и 50% компенсация расходов соцнайма жилья, санаторно-курортное лечение, профобучение и дополнительное профобразование. Ветераны боевых действий, чей доход меньше 25 тыс рублей, освобождаются от транспортного налога и пользуются 50% льготой при оплате услуг ЖКХ.Распространить практику компенсации оплаты коммунальных услуг на всех без исключения ветеранов боевых действий предложили краевые власти министерству труда и соцзащиты России. Письмо с такой просьбой за подписью губернатора было направлено в федеральное профильное ведомство в июле прошлого года. На данный момент инициатива региона находится на рассмотрении."Координационный совет становится действенным механизмом взаимодействия органов исполнительной власти края и ветеранских организаций. Сегодня правительство делает все возможное, чтобы представители старшего поколения жили достойно", — резюмировал Дегтярев.Как отметили в правительстве региона, губернатор продолжает лично взаимодействовать с большинством общественных организаций и находит возможности оказывать им поддержку — целый набор льгот и преференций, в том числе, по поручению Дегтярева были увеличены размеры грантов для ТОС. "Новый глава региона смог выстроить систему, которая позволяет учитывать при принятии решений запросы с мест", — констатировали в ведомстве.
https://ria.ru/20220113/dorogi-1767592675.html
https://ria.ru/20220110/khabarovsk-1767158605.html
хабаровский край
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_58:0:886:621_1920x0_80_0_0_a74c790f60d3b2a1dde09fa987c5eef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, хабаровск, владимир путин, михаил дегтярев, россия
07:26 20.01.2022
 
Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края

Дегтярев: ветераны боевых действий Хабаровского края получат выплаты к 15 февраля

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал выплату ветеранам боевых действий к памятной дате 15 февраля, он предложил в этом году единовременно беззаявительно перевести им по тысяче рублей.
Дополнительные меры поддержки для воевавших в "горячих точках" обсудил губернатор с кабмином в четверг на заседании Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных организаций ветеранов (работает в регионе уже более восьми месяцев — ред.).
"По данным минсоцзащиты в крае 102 тысячи ветеранов. Свыше 12% — это ветераны боевых действий, число которых за последние пять лет выросло более чем на треть — на 5,5 тысячи человек. Предложил в этом году по-особому отметить День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, день — 15 февраля — и заложить новую знаковую традицию — провести единовременную выплату по 1000 рублей всем причастным. Поручил минсоцзащиты края провести выплату автоматически, беззаявительно", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор края пояснил на совете, что впоследствии подобный порядок начисления должен быть применен ко всем без исключения мерам финансовой поддержки населения. "Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин", — напомнил Дегтярев.
Он уточнил, что в регионе ветеранам доступны различные меры поддержки: предоставление квартир, вставшим на учет до 1 января 2005 года и 50% компенсация расходов соцнайма жилья, санаторно-курортное лечение, профобучение и дополнительное профобразование. Ветераны боевых действий, чей доход меньше 25 тыс рублей, освобождаются от транспортного налога и пользуются 50% льготой при оплате услуг ЖКХ.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 06:40Хабаровский край
Дегтярев: в Хабаровском крае по нацпроекту отремонтируют более 90 км дорог
Распространить практику компенсации оплаты коммунальных услуг на всех без исключения ветеранов боевых действий предложили краевые власти министерству труда и соцзащиты России. Письмо с такой просьбой за подписью губернатора было направлено в федеральное профильное ведомство в июле прошлого года. На данный момент инициатива региона находится на рассмотрении.
"Координационный совет становится действенным механизмом взаимодействия органов исполнительной власти края и ветеранских организаций. Сегодня правительство делает все возможное, чтобы представители старшего поколения жили достойно", — резюмировал Дегтярев.
Как отметили в правительстве региона, губернатор продолжает лично взаимодействовать с большинством общественных организаций и находит возможности оказывать им поддержку — целый набор льгот и преференций, в том числе, по поручению Дегтярева были увеличены размеры грантов для ТОС. "Новый глава региона смог выстроить систему, которая позволяет учитывать при принятии решений запросы с мест", — констатировали в ведомстве.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 13:26Хабаровский край
Хабаровский край получит свыше 27 миллиардов рублей на реализацию программ
 
Хабаровский крайОбществоХабаровский крайХабаровскВладимир ПутинМихаил ДегтяревРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС