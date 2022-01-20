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Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края
Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края - РИА Новости, 20.01.2022
Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал выплату ветеранам боевых действий к памятной дате 15 февраля, он предложил в этом году единовременно... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T07:26
2022-01-20T07:26
2022-01-20T07:26
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ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал выплату ветеранам боевых действий к памятной дате 15 февраля, он предложил в этом году единовременно беззаявительно перевести им по тысяче рублей.Дополнительные меры поддержки для воевавших в "горячих точках" обсудил губернатор с кабмином в четверг на заседании Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных организаций ветеранов (работает в регионе уже более восьми месяцев — ред.).Губернатор края пояснил на совете, что впоследствии подобный порядок начисления должен быть применен ко всем без исключения мерам финансовой поддержки населения. "Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин", — напомнил Дегтярев.Он уточнил, что в регионе ветеранам доступны различные меры поддержки: предоставление квартир, вставшим на учет до 1 января 2005 года и 50% компенсация расходов соцнайма жилья, санаторно-курортное лечение, профобучение и дополнительное профобразование. Ветераны боевых действий, чей доход меньше 25 тыс рублей, освобождаются от транспортного налога и пользуются 50% льготой при оплате услуг ЖКХ.Распространить практику компенсации оплаты коммунальных услуг на всех без исключения ветеранов боевых действий предложили краевые власти министерству труда и соцзащиты России. Письмо с такой просьбой за подписью губернатора было направлено в федеральное профильное ведомство в июле прошлого года. На данный момент инициатива региона находится на рассмотрении."Координационный совет становится действенным механизмом взаимодействия органов исполнительной власти края и ветеранских организаций. Сегодня правительство делает все возможное, чтобы представители старшего поколения жили достойно", — резюмировал Дегтярев.Как отметили в правительстве региона, губернатор продолжает лично взаимодействовать с большинством общественных организаций и находит возможности оказывать им поддержку — целый набор льгот и преференций, в том числе, по поручению Дегтярева были увеличены размеры грантов для ТОС. "Новый глава региона смог выстроить систему, которая позволяет учитывать при принятии решений запросы с мест", — констатировали в ведомстве.
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общество, хабаровский край, хабаровск, владимир путин, михаил дегтярев, россия
Дегтярев назвал сроки выплат ветеранам боевых действий Хабаровского края
Дегтярев: ветераны боевых действий Хабаровского края получат выплаты к 15 февраля
ХАБАРОВСК, 20 янв — РИА Новости.
Губернатор Хабаровского края
Михаил Дегтярев анонсировал выплату ветеранам боевых действий к памятной дате 15 февраля, он предложил в этом году единовременно беззаявительно перевести им по тысяче рублей.
Дополнительные меры поддержки для воевавших в "горячих точках" обсудил губернатор с кабмином в четверг на заседании Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных организаций ветеранов (работает в регионе уже более восьми месяцев — ред.).
"По данным минсоцзащиты в крае 102 тысячи ветеранов. Свыше 12% — это ветераны боевых действий, число которых за последние пять лет выросло более чем на треть — на 5,5 тысячи человек. Предложил в этом году по-особому отметить День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, день — 15 февраля — и заложить новую знаковую традицию — провести единовременную выплату по 1000 рублей всем причастным. Поручил минсоцзащиты края провести выплату автоматически, беззаявительно", — написал глава региона в своем Telegram
-канале.
Губернатор края пояснил на совете, что впоследствии подобный порядок начисления должен быть применен ко всем без исключения мерам финансовой поддержки населения. "Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин
", — напомнил Дегтярев
.
Он уточнил, что в регионе ветеранам доступны различные меры поддержки: предоставление квартир, вставшим на учет до 1 января 2005 года и 50% компенсация расходов соцнайма жилья, санаторно-курортное лечение, профобучение и дополнительное профобразование. Ветераны боевых действий, чей доход меньше 25 тыс рублей, освобождаются от транспортного налога и пользуются 50% льготой при оплате услуг ЖКХ.
Распространить практику компенсации оплаты коммунальных услуг на всех без исключения ветеранов боевых действий предложили краевые власти министерству труда и соцзащиты России
. Письмо с такой просьбой за подписью губернатора было направлено в федеральное профильное ведомство в июле прошлого года. На данный момент инициатива региона находится на рассмотрении.
"Координационный совет становится действенным механизмом взаимодействия органов исполнительной власти края и ветеранских организаций. Сегодня правительство делает все возможное, чтобы представители старшего поколения жили достойно", — резюмировал Дегтярев.
Как отметили в правительстве региона, губернатор продолжает лично взаимодействовать с большинством общественных организаций и находит возможности оказывать им поддержку — целый набор льгот и преференций, в том числе, по поручению Дегтярева были увеличены размеры грантов для ТОС. "Новый глава региона смог выстроить систему, которая позволяет учитывать при принятии решений запросы с мест", — констатировали в ведомстве.