https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768821984.html

Парламент Австрии поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19

Парламент Австрии поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Парламент Австрии поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в четверг проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса с... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:10

2022-01-20T22:10

2022-01-20T22:11

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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в четверг проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса с февраля.Для принятия решения было достаточно простого большинства депутатов только двух правящих партий, однако в поддержку законопроекта проголосовало подавляющее большинство. Его приняли в третьем чтении.Закон об обязательной вакцинации вступит в силу 1 февраля этого года и действовать для всех лиц в возрасте от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. С начала февраля до 15 марта прививку должны получить люди, пока не прошедшие вакцинацию. Власти будут по почте рассылать соответствующее уведомление. Начало этой фазы будет зависеть от того, когда закон об обязательной вакцинации вступит в силу.С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.Исключение составляют лица до 18 лет, беременные женщины, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.В пакете с этим законопроектом рассматривалась и лотерея за вакцинацию - с 15 марта ее каждый десятый участник сможет выиграть купон на 500 евро за каждую сделанную прививку.

https://ria.ru/20220120/myasnikov-1768777237.html

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в мире, вакцинация, австрия, коронавирус covid-19