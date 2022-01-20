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Религия
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Глава российских мусульман в чрезвычайном обращении призвал вакцинироваться
Глава российских мусульман в чрезвычайном обращении призвал вакцинироваться - РИА Новости, 20.01.2022
Глава российских мусульман в чрезвычайном обращении призвал вакцинироваться
Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выступил в Соборной мечети Москвы с заявлением о необходимости вакцинации от... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:36
2022-01-20T17:36
религия
москва
равиль гайнутдин
здоровье - общество
московская соборная мечеть
коронавирусы
россия
религия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выступил в Соборной мечети Москвы с заявлением о необходимости вакцинации от коронавируса.Муфтий отметил, что пророк Мухаммад учил не причинять вреда себе и другим. "Своим примером он показал: жизнь и здоровье – это дар Всевышнего, который нужно беречь. ​И мы обязаны следовать этому благородному призыву", - сообщил глава ДУМ РФ.По его словам, сегодня ​человечество переживает сложный момент. "Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни – это прививка", - подчеркнул муфтий Гайнутдин."Призываю поступить разумно - сделать прививку от коронавируса самим и тем самым показать пример другим", - заключил муфтий.
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"Верный путь сохранить жизни – это прививка" – Гайнутдин призвал вакцинироваться от коронавируса
Руководитель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы выступил с заявлением о необходимости вакцинации. Муфтий отметил, что пророк Мухаммад учил не причинять вреда себе и другим.
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москва, равиль гайнутдин, здоровье - общество, московская соборная мечеть, коронавирусы, россия, религия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:36 20.01.2022
 
Глава российских мусульман в чрезвычайном обращении призвал вакцинироваться

Глава ДУМ Гайнутдин в чрезвычайном обращении призвал сделать прививку от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выступил в Соборной мечети Москвы с заявлением о необходимости вакцинации от коронавируса.
"Призываю всех вас быть ответственными, пойти и сделать необходимую прививку", - сказал Гайнутдин.
Муфтий отметил, что пророк Мухаммад учил не причинять вреда себе и другим. "Своим примером он показал: жизнь и здоровье – это дар Всевышнего, который нужно беречь. ​И мы обязаны следовать этому благородному призыву", - сообщил глава ДУМ РФ.
По его словам, сегодня ​человечество переживает сложный момент. "Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни – это прививка", - подчеркнул муфтий Гайнутдин.
"Призываю поступить разумно - сделать прививку от коронавируса самим и тем самым показать пример другим", - заключил муфтий.
 
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