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Глава российских мусульман в чрезвычайном обращении призвал вакцинироваться

Глава российских мусульман в чрезвычайном обращении призвал вакцинироваться - РИА Новости, 20.01.2022

Глава российских мусульман в чрезвычайном обращении призвал вакцинироваться

Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выступил в Соборной мечети Москвы с заявлением о необходимости вакцинации от... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:36

2022-01-20T17:36

2022-01-20T17:36

религия

москва

равиль гайнутдин

здоровье - общество

московская соборная мечеть

коронавирусы

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религия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выступил в Соборной мечети Москвы с заявлением о необходимости вакцинации от коронавируса.Муфтий отметил, что пророк Мухаммад учил не причинять вреда себе и другим. "Своим примером он показал: жизнь и здоровье – это дар Всевышнего, который нужно беречь. ​И мы обязаны следовать этому благородному призыву", - сообщил глава ДУМ РФ.По его словам, сегодня ​человечество переживает сложный момент. "Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни – это прививка", - подчеркнул муфтий Гайнутдин."Призываю поступить разумно - сделать прививку от коронавируса самим и тем самым показать пример другим", - заключил муфтий.

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"Верный путь сохранить жизни – это прививка" – Гайнутдин призвал вакцинироваться от коронавируса Руководитель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы выступил с заявлением о необходимости вакцинации. Муфтий отметил, что пророк Мухаммад учил не причинять вреда себе и другим. 2022-01-20T17:36 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, равиль гайнутдин, здоровье - общество, московская соборная мечеть, коронавирусы, россия, религия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии