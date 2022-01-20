https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768675390.html

Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов

Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов - РИА Новости, 20.01.2022

Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов

Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов, сообщил в своем Telegram-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:04

2022-01-20T10:04

2022-01-20T10:04

распространение коронавируса

общество

красноярский край

здоровье - общество

telegram (приложение)

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов, сообщил в своем Telegram-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев."В связи с эпидемической ситуацией, связанной с подъемом заболеваемости COVID-19, а также обращением правительства Красноярского края о включении обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в перечень категорий, подлежащих вакцинации от COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление", - говорится в сообщении.По информации Горяева, охват вакцинацией среди совершеннолетних студентов региона составляет 54,6%. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в крае выросла по сравнению с предыдущей на 20,1%. По данным на среду за сутки в крае зарегистрировано 385 случаев заболевания.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768492973.html

красноярский край

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общество, красноярский край, здоровье - общество, telegram (приложение), коронавирус в россии