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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768675390.html
Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов
Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов - РИА Новости, 20.01.2022
Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов
Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов, сообщил в своем Telegram-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:04
2022-01-20T10:04
распространение коронавируса
общество
красноярский край
здоровье - общество
telegram (приложение)
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов, сообщил в своем Telegram-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев."В связи с эпидемической ситуацией, связанной с подъемом заболеваемости COVID-19, а также обращением правительства Красноярского края о включении обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в перечень категорий, подлежащих вакцинации от COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление", - говорится в сообщении.По информации Горяева, охват вакцинацией среди совершеннолетних студентов региона составляет 54,6%. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в крае выросла по сравнению с предыдущей на 20,1%. По данным на среду за сутки в крае зарегистрировано 385 случаев заболевания.
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768492973.html
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общество, красноярский край, здоровье - общество, telegram (приложение), коронавирус в россии
10:04 20.01.2022
 
Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов

Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Красноярские власти рассматривают вопрос обязательной вакцинации студентов, сообщил в своем Telegram-канале главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.
"В связи с эпидемической ситуацией, связанной с подъемом заболеваемости COVID-19, а также обращением правительства Красноярского края о включении обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет в перечень категорий, подлежащих вакцинации от COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление", - говорится в сообщении.
По информации Горяева, охват вакцинацией среди совершеннолетних студентов региона составляет 54,6%. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в крае выросла по сравнению с предыдущей на 20,1%. По данным на среду за сутки в крае зарегистрировано 385 случаев заболевания.
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