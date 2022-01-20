https://ria.ru/20220120/tekhnologii-1768753826.html
В России поставили задачу создать сверхзвуковой самолет
В России поставили задачу создать сверхзвуковой самолет - РИА Новости, 20.01.2022
В России поставили задачу создать сверхзвуковой самолет
Российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта, который позволит сократить время перелёта на... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:52
2022-01-20T15:52
2022-01-20T16:07
япония
южная корея
михаил мишустин
воронежское акционерное самолетостроительное общество
россия
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта, который позволит сократить время перелёта на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию, такое судно будет состоять из передовых решений науки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО)."Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, - это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И соответственно изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании", - сказал Мишустин во время общения с рабочими.Мишустин добавил, что большое значение имеют технологии искусственного интеллекта. Также, по его словам, будущее за гибридными силовыми установками. "Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Соответственно, там много углеродного следа. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом - это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно оттуда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты", - подчеркнул Мишустин.
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РИА Новости
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япония, южная корея, михаил мишустин, воронежское акционерное самолетостроительное общество , россия
15:52 20.01.2022 (обновлено: 16:07 20.01.2022)
В России поставили задачу создать сверхзвуковой самолет
Мишустин: Россия ставит задачу создать самолет, который сократит время дальних полётов
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта, который позволит сократить время перелёта на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию, такое судно будет состоять из передовых решений науки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО).
"Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, - это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И соответственно изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании", - сказал Мишустин
во время общения с рабочими.
Мишустин добавил, что большое значение имеют технологии искусственного интеллекта. Также, по его словам, будущее за гибридными силовыми установками. "Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Соответственно, там много углеродного следа. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом - это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно оттуда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты", - подчеркнул Мишустин.