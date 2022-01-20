https://ria.ru/20220120/tekhnologii-1768753826.html

В России поставили задачу создать сверхзвуковой самолет

В России поставили задачу создать сверхзвуковой самолет - РИА Новости, 20.01.2022

В России поставили задачу создать сверхзвуковой самолет

Российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта, который позволит сократить время перелёта на... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:52

2022-01-20T15:52

2022-01-20T16:07

япония

южная корея

михаил мишустин

воронежское акционерное самолетостроительное общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768756038_0:96:2978:1771_1920x0_80_0_0_5ae945b4dd956db9f16d7e20fb04daf4.jpg

ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта, который позволит сократить время перелёта на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию, такое судно будет состоять из передовых решений науки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО)."Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, - это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И соответственно изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании", - сказал Мишустин во время общения с рабочими.Мишустин добавил, что большое значение имеют технологии искусственного интеллекта. Также, по его словам, будущее за гибридными силовыми установками. "Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Соответственно, там много углеродного следа. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом - это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно оттуда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220113/ucheniya-1767592526.html

япония

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, южная корея, михаил мишустин, воронежское акционерное самолетостроительное общество , россия