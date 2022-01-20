Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/stroitelstvo-1768737437.html
Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство"
Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство" - РИА Новости, 20.01.2022
Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство"
Власти Новосибирской области готовятся к переводу строительной отрасли региона на технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM), первым объектом станет... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:37
2022-01-20T14:37
общество
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026456_0:197:2821:1783_1920x0_80_0_0_51646dcad09b584cf84e9b1f77e309b4.jpg
НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области готовятся к переводу строительной отрасли региона на технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM), первым объектом станет ледовый центр в спальном районе Новосибирска, сообщает облправительство.В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал ход строительства возводящегося при софинансировании из областного бюджета и поддержке правительства региона дворца спорта "Ледовый центр Стрижи", а также проверил готовность к работе новой поликлиники Детской горбольницы №3.Двухэтажный многофункциональный спорткомплекс на улице Тюленина площадью более 11 тысяч квадратных метров будет включать в себя две ледовые арены международного стандарта и всю современную сопутствующую инфраструктуру. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2022 года. Арена "Стрижи" – первый в Новосибирской области объект, который изначально полностью реализуется по новым технологиям цифровых моделей (ТИМ/BIM)."Революция в этой сфере уже на пороге, и в ближайшие годы нам предстоит перевести всё наше строительство полностью на новые технологии. Очень важно, чтобы к этому были готовы не только проектировщики и строители, но и сфера образования и подготовки кадров, и все государственные службы и организации – инспекция Стройнадзора, экспертиза и так далее", - сказал глава региона.Кардинальная перемена, отметил Травников, в том, что изначально создается цифровой двойник здания с абсолютно всеми, даже самыми малыми элементами. Этот двойник начинает "жить" сразу после окончания проектирования, и все изменения, запланированные и незапланированные, находят отражение в цифровой модели. После завершения строительства все службы, которые эксплуатируют здание, также имеют перед глазами цифровую модель, с помощью которой можно корректировать проект."В Новосибирской области уже несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования. Объемы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220111/pomosch-1767342614.html
https://ria.ru/20211214/okhotnik-1763593009.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026456_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a37f2140b7ca6314a34cb9c4acf4c840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новосибирская область, новосибирск, андрей травников
14:37 20.01.2022
 
Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство"

Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Новосибирск
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области готовятся к переводу строительной отрасли региона на технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM), первым объектом станет ледовый центр в спальном районе Новосибирска, сообщает облправительство.
В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал ход строительства возводящегося при софинансировании из областного бюджета и поддержке правительства региона дворца спорта "Ледовый центр Стрижи", а также проверил готовность к работе новой поликлиники Детской горбольницы №3.
Новосибирск. - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 14:45
В Новосибирской области открыли новый центр амбулаторной онкопомощи
Двухэтажный многофункциональный спорткомплекс на улице Тюленина площадью более 11 тысяч квадратных метров будет включать в себя две ледовые арены международного стандарта и всю современную сопутствующую инфраструктуру. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2022 года. Арена "Стрижи" – первый в Новосибирской области объект, который изначально полностью реализуется по новым технологиям цифровых моделей (ТИМ/BIM).
"Революция в этой сфере уже на пороге, и в ближайшие годы нам предстоит перевести всё наше строительство полностью на новые технологии. Очень важно, чтобы к этому были готовы не только проектировщики и строители, но и сфера образования и подготовки кадров, и все государственные службы и организации – инспекция Стройнадзора, экспертиза и так далее", - сказал глава региона.
Кардинальная перемена, отметил Травников, в том, что изначально создается цифровой двойник здания с абсолютно всеми, даже самыми малыми элементами. Этот двойник начинает "жить" сразу после окончания проектирования, и все изменения, запланированные и незапланированные, находят отражение в цифровой модели. После завершения строительства все службы, которые эксплуатируют здание, также имеют перед глазами цифровую модель, с помощью которой можно корректировать проект.
"В Новосибирской области уже несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования. Объемы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты", - добавил губернатор.
Первый летный образец ударного беспилотника С-70 Охотник с плоским соплом - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 07:34
В Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом
 
ОбществоНовосибирская областьНовосибирскАндрей Травников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС