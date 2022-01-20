https://ria.ru/20220120/stroitelstvo-1768737437.html

Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство"

Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство" - РИА Новости, 20.01.2022

Новосибирская область готовится к переходу на "умное строительство"

Власти Новосибирской области готовятся к переводу строительной отрасли региона на технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM), первым объектом станет... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:37

2022-01-20T14:37

2022-01-20T14:37

общество

новосибирская область

новосибирск

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 20 янв – РИА Новости. Власти Новосибирской области готовятся к переводу строительной отрасли региона на технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM), первым объектом станет ледовый центр в спальном районе Новосибирска, сообщает облправительство.В четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал ход строительства возводящегося при софинансировании из областного бюджета и поддержке правительства региона дворца спорта "Ледовый центр Стрижи", а также проверил готовность к работе новой поликлиники Детской горбольницы №3.Двухэтажный многофункциональный спорткомплекс на улице Тюленина площадью более 11 тысяч квадратных метров будет включать в себя две ледовые арены международного стандарта и всю современную сопутствующую инфраструктуру. Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2022 года. Арена "Стрижи" – первый в Новосибирской области объект, который изначально полностью реализуется по новым технологиям цифровых моделей (ТИМ/BIM)."Революция в этой сфере уже на пороге, и в ближайшие годы нам предстоит перевести всё наше строительство полностью на новые технологии. Очень важно, чтобы к этому были готовы не только проектировщики и строители, но и сфера образования и подготовки кадров, и все государственные службы и организации – инспекция Стройнадзора, экспертиза и так далее", - сказал глава региона.Кардинальная перемена, отметил Травников, в том, что изначально создается цифровой двойник здания с абсолютно всеми, даже самыми малыми элементами. Этот двойник начинает "жить" сразу после окончания проектирования, и все изменения, запланированные и незапланированные, находят отражение в цифровой модели. После завершения строительства все службы, которые эксплуатируют здание, также имеют перед глазами цифровую модель, с помощью которой можно корректировать проект."В Новосибирской области уже несколько объектов строят с применением технологий информационного моделирования. Объемы бюджетного строительства у нас колоссальные, поэтому переход к новым технологиям будет поэтапный. Наши специалисты к этому готовы, все необходимые бюджетные решения в этом направлении приняты", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220111/pomosch-1767342614.html

https://ria.ru/20211214/okhotnik-1763593009.html

новосибирская область

новосибирск

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общество, новосибирская область, новосибирск, андрей травников