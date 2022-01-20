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Евраев отчитался о ста днях работы в статусе врио главы Ярославской области

Евраев отчитался о ста днях работы в статусе врио главы Ярославской области - РИА Новости, 20.01.2022

Евраев отчитался о ста днях работы в статусе врио главы Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отчитался об итогах 100 дней работы во главе региона перед местными жителями в ходе рабочей поездки в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:27

2022-01-20T19:27

2022-01-20T21:39

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

гаврилов-ямский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отчитался об итогах 100 дней работы во главе региона перед местными жителями в ходе рабочей поездки в Мышкинский район, отметив, что отчеты о проделанной правительством области работе будут проходить регулярно, сообщает правительство региона.Глава региона рассказал, что в первые месяцы было важно не допустить сбоев в реализации уже действующих проектов и программ. Хотя риски, по его словам, были. Например, в Гаврилов-Ямском районе подрядчик срывал сроки строительства ФАПа. Михаил Евраев поставил ему задачу сдать объект до конца года, и подрядчик эту задачу выполнил."Аналогичная ситуация была по одному из детских садов в Ярославле. Тоже ездил туда, встречался с подрядчиком. Наладили работу – вывели больше рабочих, в три смены. В итоге справились. Но "ручной режим", конечно, везде включить невозможно. Поэтому будем пересматривать подходы к работе с подрядчиками, с самого первого этапа строго контролировать", - цитирует врио губернатора пресс-служба правительства региона.Евраев рассказал о формировании регионального бюджета, подчеркнув, что большая часть его расходов пойдет на социальную сферу. Это позволит, по его словам, решать вопросы, которые не сдвигались с мёртвой точки долгое время: например, пройдет индексация зарплат региональных бюджетников, которые не попадают под майские указы президента – им повысят зарплату на 6%.Также Михаил Евраев отчитался и об итогах своих рабочих поездок в Москву и переговорах в федеральном правительстве. Их результатом, в частности, стало то, что в области уже началась реализация нового губернаторского проекта комплексного благоустройства "Наш двор". На него из федерального бюджета региону дополнительно выделено более миллиарда рублей. "Мы будем применять комплексный подход при благоустройстве дворов. Не просто новый асфальт укладывать, а устанавливать детские площадки, лавочки, делать парковки, озеленение", - объяснил Евраев. Перемены ожидают и туристический центр Ярославля. По его словам, получилось договориться о выделении средств Ярославлю на подсветку порядка 300 зданий в центре города.Особое внимание в ходе встречи врио губернатора уделил вопросам открытости власти. Он отметил, что ему и его команде важно, какую оценку их работе дадут жители региона. Врио губернатора подчеркнул, что намерен принципиально изменить подход к работе с жителями: регулярно отчитываться о результатах, реагировать на обращения граждан в социальных сетях, опираться на мнение людей при принятии решений. В завершение встречи Михаил Евраев сообщил, что в ближайшее время озвучит приоритеты развития Ярославской области.

https://ria.ru/20220120/evraev-1768757724.html

https://ria.ru/20211210/gazifikatsiya-1763142092.html

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ярославская область

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ярославская область, михаил евраев, гаврилов-ямский район