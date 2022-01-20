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Около 430 млн рублей выделили на улучшение доступности среды в Подмосковье
Около 430 млн рублей выделили на улучшение доступности среды в Подмосковье - РИА Новости, 20.01.2022
Около 430 млн рублей выделили на улучшение доступности среды в Подмосковье
В текущем году на улучшение доступной среды и услуг для инвалидов в Подмосковье выделено порядка 430 миллионов рублей, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:52
2022-01-20T16:52
2022-01-20T16:51
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В текущем году на улучшение доступной среды и услуг для инвалидов в Подмосковье выделено порядка 430 миллионов рублей, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области."Доступная среда" - программа, реализуемая в Московской области с 2011 года. На момент старта из 7 тысяч объектов инвалидам было доступно лишь 17%, указано в пресс-релизе. На данный момент планируется увеличить доступность до 80%.
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