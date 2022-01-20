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"Авито" достигла мирового соглашения с "Яндексом" о доступе к поисковику
"Авито" достигла мирового соглашения с "Яндексом" о доступе к поисковику - РИА Новости, 20.01.2022
"Авито" достигла мирового соглашения с "Яндексом" о доступе к поисковику
Онлайн-платформа "Авито" и ряд других интернет-компаний достигли при участии ФАС мирового соглашения по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:21
2022-01-20T12:21
новости компаний - экономика
технологии
яндекс
россия
авито
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Онлайн-платформа "Авито" и ряд других интернет-компаний достигли при участии ФАС мирового соглашения по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поиске системы "Яндекс", сообщает пресс-служба "Авито"."Мировое соглашение подтверждает выполнение "Яндексом" всех требований выданного ФАС России предупреждения от 20 февраля.2021 года и предусматривает дополнительные обязательства "Яндекса", направленные на сохранение конкуренции, в частности, обеспечение "Яндексом" полноценного доступа к технологии поисковика "Обогащенные ответы", - говорится в сообщении.Как считает директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании "Авито" Виктор Топадзе, по масштабу и по итоговому результату это "беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии"."Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде, а пользователям – с помощью обогащенного контента свободно выбирать любимые сервисы в поисковой выдаче Яндекс", - процитировали в компании его слова.По мнению Топадзе, это дело показывает как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость и способность ИТ-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем.ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании мог грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, помимо "Авито", онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.Ведомство указывало, что в рамках дела исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Как отмечали в службе, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Сумма штрафа могла составить от 1% до 15% выручки.Как утверждали ИТ-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых "обогащенных ответах", которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. В феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе."Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные "обогащенные ответы", дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители ИТ-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные "обогащенные ответы", которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем, позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.Как сообщило накануне Минцифры РФ, в рамках мирового соглашения "Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного ПО.
https://ria.ru/20211124/verifikatsiya-1760557706.html
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новости компаний - экономика, технологии, яндекс, россия, авито
12:21 20.01.2022
 

"Авито" достигла мирового соглашения с "Яндексом" о доступе к поисковику

© Фото : предоставлено пресс-службой АвитоОфис компании "Аvito"
Офис компании Аvito - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Авито
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Онлайн-платформа "Авито" и ряд других интернет-компаний достигли при участии ФАС мирового соглашения по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поиске системы "Яндекс", сообщает пресс-служба "Авито".
"Мировое соглашение подтверждает выполнение "Яндексом" всех требований выданного ФАС России предупреждения от 20 февраля.2021 года и предусматривает дополнительные обязательства "Яндекса", направленные на сохранение конкуренции, в частности, обеспечение "Яндексом" полноценного доступа к технологии поисковика "Обогащенные ответы", - говорится в сообщении.
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Как считает директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании "Авито" Виктор Топадзе, по масштабу и по итоговому результату это "беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии".
"Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде, а пользователям – с помощью обогащенного контента свободно выбирать любимые сервисы в поисковой выдаче Яндекс", - процитировали в компании его слова.
По мнению Топадзе, это дело показывает как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость и способность ИТ-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем.
"В результате доступ к технологии "обогащенных ответов" получат все заинтересованные участники отрасли, не только ИТ-лидеры. Мы рассчитываем на реальное партнерство между представителями отрасли и "Яндексом" и на добросовестное соблюдение им условий соглашения", - заключил он.
ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании мог грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, помимо "Авито", онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.
Ведомство указывало, что в рамках дела исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Как отмечали в службе, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Сумма штрафа могла составить от 1% до 15% выручки.
Как утверждали ИТ-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых "обогащенных ответах", которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. В феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе.
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"Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные "обогащенные ответы", дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители ИТ-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.
В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные "обогащенные ответы", которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем, позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.
Как сообщило накануне Минцифры РФ, в рамках мирового соглашения "Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного ПО.
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииЯндексРоссияАвито
 
 
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