Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва готова к прогнозируемому сильному снегопаду и при необходимости может увеличить число рабочих и техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в ближайшие часы в столице вновь начнется сильный снегопад. В четверг в центре погоды "Фобос" говорили РИА Новости, что циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, причем львиная доля снега выпадет в ближайшие двое суток.
"По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера субботы. Общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 сантиметров. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. При необходимости количество рабочих и техники будет увеличено", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
По его словам, с началом снегопада коммунальная техника начнет механизированное подметание проезжей части, тротуаров и противогололедную обработку. Цикл работ будут повторять по мере необходимости.
"Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы",- говорится в сообщении.
Водителей просят в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб.