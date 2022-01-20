https://ria.ru/20220120/snegopad-1768815394.html

Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы

Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы - РИА Новости, 20.01.2022

Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы

Москва готова к прогнозируемому сильному снегопаду и при необходимости может увеличить число рабочих и техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T20:46

2022-01-20T20:46

2022-01-20T20:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

telegram (приложение)

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва готова к прогнозируемому сильному снегопаду и при необходимости может увеличить число рабочих и техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в ближайшие часы в столице вновь начнется сильный снегопад. В четверг в центре погоды "Фобос" говорили РИА Новости, что циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, причем львиная доля снега выпадет в ближайшие двое суток.По его словам, с началом снегопада коммунальная техника начнет механизированное подметание проезжей части, тротуаров и противогололедную обработку. Цикл работ будут повторять по мере необходимости."Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы",- говорится в сообщении.Водителей просят в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб.

https://realty.ria.ru/20220113/sneg-1767439613.html

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москва, петр бирюков, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы