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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220120/snegopad-1768815394.html
Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы
Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы - РИА Новости, 20.01.2022
Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы
Москва готова к прогнозируемому сильному снегопаду и при необходимости может увеличить число рабочих и техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T20:46
2022-01-20T20:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
telegram (приложение)
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва готова к прогнозируемому сильному снегопаду и при необходимости может увеличить число рабочих и техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в ближайшие часы в столице вновь начнется сильный снегопад. В четверг в центре погоды "Фобос" говорили РИА Новости, что циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, причем львиная доля снега выпадет в ближайшие двое суток.По его словам, с началом снегопада коммунальная техника начнет механизированное подметание проезжей части, тротуаров и противогололедную обработку. Цикл работ будут повторять по мере необходимости."Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы",- говорится в сообщении.Водителей просят в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб.
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москва, петр бирюков, telegram (приложение), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
20:46 20.01.2022
 

Заммэра заявил о готовности Москвы к сильному снегопаду в ближайшие часы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Москва готова к прогнозируемому сильному снегопаду и при необходимости может увеличить число рабочих и техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в ближайшие часы в столице вновь начнется сильный снегопад. В четверг в центре погоды "Фобос" говорили РИА Новости, что циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, причем львиная доля снега выпадет в ближайшие двое суток.
"По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера субботы. Общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 сантиметров. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. При необходимости количество рабочих и техники будет увеличено", – отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
По его словам, с началом снегопада коммунальная техника начнет механизированное подметание проезжей части, тротуаров и противогололедную обработку. Цикл работ будут повторять по мере необходимости.
"Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы",- говорится в сообщении.
Водителей просят в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб.
Уборка снега в Москве
13 января, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
От метлы до снежных сканеров: эволюция борьбы со снегом в Москве
 
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