Президент Словакии поддержала подписание военного соглашения с США
Президент Словакии Чапутова поддержала подписание военного соглашения с США
Президент Словакии Зузана Чапутова
ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, которое на минувшей неделе одобрило правительство республики, сообщило издание.
"Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, она рассмотрела его вместе с правоведами, специализирующимися на конституционных вопросах, и не нашла в нем никаких противоречий Основному закону страны. В связи с этим она не будет обращаться в Конституционный суд республики, к чему ее призывали некоторые политики. На минувшей неделе текст соглашения с США одобрило правительство Словакии", - говорится в сообщении.
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Двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном должно позволить американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части, а также иные базы минобороны. Соглашение должно действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него.
Документ предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии, при этом модернизированные или заново построенные объекты остаются в будущем имуществом республики.
Против предложенного проекта соглашения протестовали оппозиционные партии и политики, в частности экс-премьеры Роберт Фицо и Петер Пеллегрини, а генпрокурор Марош Жилинка нашел в нем 35 несоответствий национальному законодательству.
Как сообщал РИА Новости еще один экс-премьер, Ян Чарногурский, группа политиков, занимавших в недавнем прошлом высокие посты в стране, обратилась с просьбой к президенту Чапутовой направить проект соглашения в КС, чтобы он дал оценку соответствия документа Конституции республики. С такой же просьбой к президенту в среду обратился спикер парламента Борис Коллар.
Проект соглашения еще предстоит рассмотреть депутатам парламента, в котором правящие партии имеют значительный численный перевес, затем оно должно быть направлено для ратификации президенту республики.