https://ria.ru/20220120/slovakiya-1768794904.html

Президент Словакии поддержала подписание военного соглашения с США

Президент Словакии поддержала подписание военного соглашения с США - РИА Новости, 20.01.2022

Президент Словакии поддержала подписание военного соглашения с США

Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, которое на минувшей неделе одобрило правительство... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:41

2022-01-20T18:41

2022-01-20T18:41

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зузана чапутова

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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, которое на минувшей неделе одобрило правительство республики, сообщило издание."Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает подписание соглашения о военном сотрудничестве с США, она рассмотрела его вместе с правоведами, специализирующимися на конституционных вопросах, и не нашла в нем никаких противоречий Основному закону страны. В связи с этим она не будет обращаться в Конституционный суд республики, к чему ее призывали некоторые политики. На минувшей неделе текст соглашения с США одобрило правительство Словакии", - говорится в сообщении.Двустороннее соглашение между Братиславой и Вашингтоном должно позволить американской стороне бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части, а также иные базы минобороны. Соглашение должно действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него.Документ предусматривает выделение американской стороной 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии, при этом модернизированные или заново построенные объекты остаются в будущем имуществом республики.Против предложенного проекта соглашения протестовали оппозиционные партии и политики, в частности экс-премьеры Роберт Фицо и Петер Пеллегрини, а генпрокурор Марош Жилинка нашел в нем 35 несоответствий национальному законодательству.Как сообщал РИА Новости еще один экс-премьер, Ян Чарногурский, группа политиков, занимавших в недавнем прошлом высокие посты в стране, обратилась с просьбой к президенту Чапутовой направить проект соглашения в КС, чтобы он дал оценку соответствия документа Конституции республики. С такой же просьбой к президенту в среду обратился спикер парламента Борис Коллар.Проект соглашения еще предстоит рассмотреть депутатам парламента, в котором правящие партии имеют значительный численный перевес, затем оно должно быть направлено для ратификации президенту республики.

https://ria.ru/20220103/nato-1766513997.html

https://ria.ru/20220119/krym-1768589281.html

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в мире, братислава, сша, вашингтон (город), зузана чапутова