https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768802925.html

Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России

Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России - РИА Новости, 20.01.2022

Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России

Образ России как врага накручивается в США, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками, заявил председатель комитета... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:22

2022-01-20T19:22

2022-01-20T21:37

сша

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владимир путин

джо байден

госдума рф

санкции в отношении россии

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Образ России как врага накручивается в США, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новый проект санкций США.Парламентарий задался вопросом, думают ли авторы подобных инициатив об их последствиях и о том, насколько конгрессмены реально погружены в повестку российско-американских отношений на международной арене."Еще месяца не прошло с момента последнего разговора Джо Байдена и Владимира Путина, в рамках которого президент России очень четко предупредил о возможности полного разрыва отношений в случае введения обещанных еще тогда "беспрецедентных санкций". Или все это входит в общий план по нагнетанию антироссийской истерии и заматыванию переговоров по гарантиям безопасности?" - отметил он.Говоря об угрозе объявить Россию государством-спонсором терроризма в рамках санкционного пакета, Слуцкий добавил, что "все перевернуто с ног на голову" - "политика США на Ближнем Востоке породила сначала ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), а затем "Джебхат ан-Нусру"* (террористическая организация, запрещенная в России). "Так что спонсором международного терроризма точно является не Россия. Но не будем показывать пальцем…", - констатировал он.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768762629.html

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сша, в мире, владимир путин, джо байден, госдума рф, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик), россия, ближний восток