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Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России
Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России - РИА Новости, 20.01.2022
Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России
Образ России как врага накручивается в США, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками, заявил председатель комитета... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:22
2022-01-20T21:37
сша
в мире
владимир путин
джо байден
госдума рф
санкции в отношении россии
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Образ России как врага накручивается в США, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новый проект санкций США.Парламентарий задался вопросом, думают ли авторы подобных инициатив об их последствиях и о том, насколько конгрессмены реально погружены в повестку российско-американских отношений на международной арене."Еще месяца не прошло с момента последнего разговора Джо Байдена и Владимира Путина, в рамках которого президент России очень четко предупредил о возможности полного разрыва отношений в случае введения обещанных еще тогда "беспрецедентных санкций". Или все это входит в общий план по нагнетанию антироссийской истерии и заматыванию переговоров по гарантиям безопасности?" - отметил он.Говоря об угрозе объявить Россию государством-спонсором терроризма в рамках санкционного пакета, Слуцкий добавил, что "все перевернуто с ног на голову" - "политика США на Ближнем Востоке породила сначала ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), а затем "Джебхат ан-Нусру"* (террористическая организация, запрещенная в России). "Так что спонсором международного терроризма точно является не Россия. Но не будем показывать пальцем…", - констатировал он.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.* Запрещенные в России террористические организации
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сша, в мире, владимир путин, джо байден, госдума рф, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик), россия, ближний восток
19:22 20.01.2022 (обновлено: 21:37 20.01.2022)
 
Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России

Депутат Слуцкий: новый проект санкций против России призван отвлечь от проблем внутри США

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Образ России как врага накручивается в США, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новый проект санкций США.

"Все это, к большому сожалению, напоминает голливудскую комедию "Хвост виляет собакой". Для того чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками усиленно накручивается образ внешнего врага. Только к реальной ситуации это не имеет никакого отношения", - написал политик в Telegram-канале.

Парламентарий задался вопросом, думают ли авторы подобных инициатив об их последствиях и о том, насколько конгрессмены реально погружены в повестку российско-американских отношений на международной арене.
"Еще месяца не прошло с момента последнего разговора Джо Байдена и Владимира Путина, в рамках которого президент России очень четко предупредил о возможности полного разрыва отношений в случае введения обещанных еще тогда "беспрецедентных санкций". Или все это входит в общий план по нагнетанию антироссийской истерии и заматыванию переговоров по гарантиям безопасности?" - отметил он.
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Говоря об угрозе объявить Россию государством-спонсором терроризма в рамках санкционного пакета, Слуцкий добавил, что "все перевернуто с ног на голову" - "политика США на Ближнем Востоке породила сначала ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), а затем "Джебхат ан-Нусру"* (террористическая организация, запрещенная в России). "Так что спонсором международного терроризма точно является не Россия. Но не будем показывать пальцем…", - констатировал он.
Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.
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