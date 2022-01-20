19:22 20.01.2022 (обновлено: 21:37 20.01.2022)
Слуцкий отреагировал на новый проект санкций США против России
Депутат Слуцкий: новый проект санкций против России призван отвлечь от проблем внутри США
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Образ России как врага накручивается в США, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя новый проект санкций США.
"Все это, к большому сожалению, напоминает голливудскую комедию "Хвост виляет собакой". Для того чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и в погоне за политическими очками усиленно накручивается образ внешнего врага. Только к реальной ситуации это не имеет никакого отношения", - написал политик в Telegram-канале.
Парламентарий задался вопросом, думают ли авторы подобных инициатив об их последствиях и о том, насколько конгрессмены реально погружены в повестку российско-американских отношений на международной арене.
"Еще месяца не прошло с момента последнего разговора Джо Байдена и Владимира Путина, в рамках которого президент России очень четко предупредил о возможности полного разрыва отношений в случае введения обещанных еще тогда "беспрецедентных санкций". Или все это входит в общий план по нагнетанию антироссийской истерии и заматыванию переговоров по гарантиям безопасности?" - отметил он.
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Говоря об угрозе объявить Россию государством-спонсором терроризма в рамках санкционного пакета, Слуцкий добавил, что "все перевернуто с ног на голову" - "политика США на Ближнем Востоке породила сначала ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), а затем "Джебхат ан-Нусру"* (террористическая организация, запрещенная в России). "Так что спонсором международного терроризма точно является не Россия. Но не будем показывать пальцем…", - констатировал он.
* Запрещенные в России террористические организации