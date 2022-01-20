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https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768763124.html
Эксперт назвал главную причину для санкций против "Северного потока — 2"
Эксперт назвал главную причину для санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт назвал главную причину для санкций против "Северного потока — 2"
Санкции против "Северного потока — 2" могут быть приняты США только в случае эскалации на границе России и Украины, если этого не произойдет, то санкции... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:31
2022-01-20T16:33
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
еврокомиссия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" могут быть приняты США только в случае эскалации на границе России и Украины, если этого не произойдет, то санкции останутся только в проекте, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.В четверг издание Washington Post опубликовало проект санкций США против России, среди которых упоминаются меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров."Все зависит от динамики развития ситуации на российско-украинской границе. Если не будет индикаторов какого-то масштабного российского вторжения на территорию Украины, то, скорее всего, эти проекты останутся проектами. В администрации (Джо) Байдена, я думаю, не поддержат новых санкций, если не будет каких-то веских оснований, чтобы изменить точку зрения", - сказал эксперт.При этом он отметил, что если произойдет эскалация и начнется серьезное военное противостояние, это повлияет на санкционную политику."Я думаю, что в этом случае будут санкции против российского энергетического сектора, в том числе и в отношении "Северного потока — 2". Изменится, судя по всему, и позиция ФРГ в отношении этого проекта. В этом случае можно ожидать санкций и в отношении российской финансовой системы тоже", - пояснил Кортунов.По его словам, опубликовавшее проект санкций издание The Washington Post ассоциируется с консервативными кругами фракции республиканской партии, поэтому переоценивать значение данной публикации, но тем не менее они являются иллюстрацией тех возможных инициатив, которые будут поступать в конгресс со стороны республиканцев."Они пока не обладают большинством в сенате, тем более в палате представителей, тем не менее они хотели бы навязать свою повестку дня не только конгрессу, но и Белому дому. Думаю, Байден будет этому сопротивляться до тех пор, пока ситуация не заставит его изменить свою позицию", - резюмировал эксперт.Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил РИА Новости, что процесс сертификации "Северного потока — 2" может затянуться до лета, не исключены новые меры со стороны США.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/potok-1768473780.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
16:31 20.01.2022 (обновлено: 16:33 20.01.2022)
 
Эксперт назвал главную причину для санкций против "Северного потока — 2"

Эксперт Кортунов: санкций против "Северного потока — 2" примут только из-за Украины

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" могут быть приняты США только в случае эскалации на границе России и Украины, если этого не произойдет, то санкции останутся только в проекте, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
В четверг издание Washington Post опубликовало проект санкций США против России, среди которых упоминаются меры против "Северного потока — 2", включая связанные с ним организации и их акционеров.
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"Все зависит от динамики развития ситуации на российско-украинской границе. Если не будет индикаторов какого-то масштабного российского вторжения на территорию Украины, то, скорее всего, эти проекты останутся проектами. В администрации (Джо) Байдена, я думаю, не поддержат новых санкций, если не будет каких-то веских оснований, чтобы изменить точку зрения", - сказал эксперт.
При этом он отметил, что если произойдет эскалация и начнется серьезное военное противостояние, это повлияет на санкционную политику.
"Я думаю, что в этом случае будут санкции против российского энергетического сектора, в том числе и в отношении "Северного потока — 2". Изменится, судя по всему, и позиция ФРГ в отношении этого проекта. В этом случае можно ожидать санкций и в отношении российской финансовой системы тоже", - пояснил Кортунов.
По его словам, опубликовавшее проект санкций издание The Washington Post ассоциируется с консервативными кругами фракции республиканской партии, поэтому переоценивать значение данной публикации, но тем не менее они являются иллюстрацией тех возможных инициатив, которые будут поступать в конгресс со стороны республиканцев.
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"Они пока не обладают большинством в сенате, тем более в палате представителей, тем не менее они хотели бы навязать свою повестку дня не только конгрессу, но и Белому дому. Думаю, Байден будет этому сопротивляться до тех пор, пока ситуация не заставит его изменить свою позицию", - резюмировал эксперт.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил РИА Новости, что процесс сертификации "Северного потока — 2" может затянуться до лета, не исключены новые меры со стороны США.
РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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