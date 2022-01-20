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В США предложили запретить операции с российским госдолгом, сообщили СМИ
В США предложили запретить операции с российским госдолгом, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2022
В США предложили запретить операции с российским госдолгом, сообщили СМИ
Новый проект санкций США против России предусматривает запрет на операции с госдолгом РФ, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:36
2022-01-20T15:41
в мире
сша
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США против России предусматривает запрет на операции с госдолгом РФ, сообщает газета Washington Post."Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу", - говорится в тексте проекта, который приводит газета.
https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html
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в мире, сша, санкции в отношении россии, россия
15:36 20.01.2022 (обновлено: 15:41 20.01.2022)
 
В США предложили запретить операции с российским госдолгом, сообщили СМИ

Washington Post: проект санкций США предусматривает запрет на операции с госдолгом России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США против России предусматривает запрет на операции с госдолгом РФ, сообщает газета Washington Post.
"Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу", - говорится в тексте проекта, который приводит газета.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:00
США планируют воевать с Россией до последнего украинца
 
В миреСШАСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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