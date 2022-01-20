https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768747426.html

В США предложили запретить операции с российским госдолгом, сообщили СМИ

В США предложили запретить операции с российским госдолгом, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2022

В США предложили запретить операции с российским госдолгом, сообщили СМИ

Новый проект санкций США против России предусматривает запрет на операции с госдолгом РФ, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:36

2022-01-20T15:36

2022-01-20T15:41

в мире

сша

санкции в отношении россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый проект санкций США против России предусматривает запрет на операции с госдолгом РФ, сообщает газета Washington Post."Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу", - говорится в тексте проекта, который приводит газета.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, санкции в отношении россии, россия