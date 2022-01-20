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https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768739815.html
Кулеба призвал Байдена к большей решительности в санкциях против России
Кулеба призвал Байдена к большей решительности в санкциях против России - РИА Новости, 20.01.2022
Кулеба призвал Байдена к большей решительности в санкциях против России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя обещание президента США Джо Байдена ввести санкции против РФ в случае обострения вокруг Украины, заявил, что... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:48
2022-01-20T14:48
в мире
украина
сша
джо байден
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя обещание президента США Джо Байдена ввести санкции против РФ в случае обострения вокруг Украины, заявил, что Вашингтон должен действовать решительнее.Президент США Джо Байден ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, в этом случае российские банки не смогут проводить операции с долларом."Президент Байден вчера сказал очень четкие и простые слова: Россия понесет ответственность, если совершит вторжение в Украину. Это тот сигнал, который президент Байден передавал президенту (Украины Владимиру) Зеленскому, президенту (РФ Владимиру) Путину… Нет никакой разницы между небольшим вторжением и полноценным вторжением. Невозможно вторгнуться наполовину или быть наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет. Мы можем утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия РФ против Украины", - заявил Кулеба на брифинге в четверг.Вместе с тем Кулеба выразил уверенность, что США и ЕС применят санкции против России в случае активных боевых действий на Украине. Министр считает, что Запад как никогда готов действовать."Ни в 2014, ни в 2015 году, ни в другой последующий год такой готовности действовать со стороны партнеров (в случае агрессии – ред.) и близко не было, поэтому нынешняя ситуация кардинально отличается от той. Угроза Украине, созданная РФ в 2014 году, никуда не исчезла и никогда не исчезала, но Украина в 2022 году – совсем другая и партнеры другие", - сказал Кулеба на брифинге в четверг. По его словам, РФ не сможет победить Украину "грубой силой", но сейчас она якобы пытается посеять панику и ослабить страну изнутри.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html
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в мире, украина, сша, джо байден, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
14:48 20.01.2022
 
Кулеба призвал Байдена к большей решительности в санкциях против России

Глава МИД Украины Кулеба призвал Байдена к большей решительности в санкциях против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя обещание президента США Джо Байдена ввести санкции против РФ в случае обострения вокруг Украины, заявил, что Вашингтон должен действовать решительнее.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, в этом случае российские банки не смогут проводить операции с долларом.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:36
Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
"Президент Байден вчера сказал очень четкие и простые слова: Россия понесет ответственность, если совершит вторжение в Украину. Это тот сигнал, который президент Байден передавал президенту (Украины Владимиру) Зеленскому, президенту (РФ Владимиру) Путину… Нет никакой разницы между небольшим вторжением и полноценным вторжением. Невозможно вторгнуться наполовину или быть наполовину агрессивным. Агрессия или есть, или ее нет. Мы можем утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия РФ против Украины", - заявил Кулеба на брифинге в четверг.
Вместе с тем Кулеба выразил уверенность, что США и ЕС применят санкции против России в случае активных боевых действий на Украине. Министр считает, что Запад как никогда готов действовать.
"Ни в 2014, ни в 2015 году, ни в другой последующий год такой готовности действовать со стороны партнеров (в случае агрессии – ред.) и близко не было, поэтому нынешняя ситуация кардинально отличается от той. Угроза Украине, созданная РФ в 2014 году, никуда не исчезла и никогда не исчезала, но Украина в 2022 году – совсем другая и партнеры другие", - сказал Кулеба на брифинге в четверг. По его словам, РФ не сможет победить Украину "грубой силой", но сейчас она якобы пытается посеять панику и ослабить страну изнутри.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
10:33
Сенатор ответил на угрозы Байдена запретить операции в долларах для России
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
04:46
СМИ: Зеленский призвал США незамедлительно ввести санкции против России
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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