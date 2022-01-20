https://ria.ru/20220120/restavratsiya-1768735233.html
Собянин выделил 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры
Собянин выделил 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры - РИА Новости, 20.01.2022
Собянин выделил 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 857,8 миллиона рублей на реставрацию памятников архитектуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:09
2022-01-20T15:09
2022-01-20T15:09
культура
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городское хозяйство москвы
новости культуры
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 857,8 миллиона рублей на реставрацию памятников архитектуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 857,8 миллиона рублей на проведение работ по сохранению и реставрации ряда памятников архитектуры. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в частности за счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века в Церкви св. апостолов Петра и Павла, реставрации исторического здания Московского городского Мещанского училища.
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москва, сергей собянин, реставрация, городское хозяйство москвы, новости культуры
Собянин выделил 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры
Собянин выделил более 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры в Москве
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 857,8 миллиона рублей на реставрацию памятников архитектуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы выделило 857,8 миллиона рублей на проведение работ по сохранению и реставрации ряда памятников архитектуры. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности за счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века в Церкви св. апостолов Петра и Павла, реставрации исторического здания Московского городского Мещанского училища.