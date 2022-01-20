https://ria.ru/20220120/restavratsiya-1768735233.html

Собянин выделил 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры

Собянин выделил 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры - РИА Новости, 20.01.2022

Собянин выделил 850 миллионов рублей на реставрацию памятников архитектуры

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 857,8 миллиона рублей на реставрацию памятников архитектуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:09

2022-01-20T15:09

2022-01-20T15:09

культура

москва

сергей собянин

реставрация

городское хозяйство москвы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734535309_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_8a4bef9cbbd2b9d782f5646066146c20.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 857,8 миллиона рублей на реставрацию памятников архитектуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 857,8 миллиона рублей на проведение работ по сохранению и реставрации ряда памятников архитектуры. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в частности за счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века в Церкви св. апостолов Петра и Павла, реставрации исторического здания Московского городского Мещанского училища.

https://realty.ria.ru/20220119/teatr-1768511659.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, реставрация, городское хозяйство москвы, новости культуры