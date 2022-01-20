https://ria.ru/20220120/registratsiya-1768734272.html

Жители Подмосковья смогут зарегистрировать спецтехнику без посещения МФЦ

Жители Подмосковья смогут зарегистрировать спецтехнику без посещения МФЦ - РИА Новости, 20.01.2022

Жители Подмосковья смогут зарегистрировать спецтехнику без посещения МФЦ

Жители Московской области получили возможность оформлять справки на регистрацию спецтехники полностью в электронном виде через портал госуслуг без посещения... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:27

2022-01-20T14:27

2022-01-20T14:27

новости подмосковья

госуслуги

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Жители Московской области получили возможность оформлять справки на регистрацию спецтехники полностью в электронном виде через портал госуслуг без посещения МФЦ, говорится в сообщении регионального правительства."Заявители получили возможность оформить справку о регистрации техники полностью в электронном виде. Посещать МФЦ, чтобы получить справку, не нужно", – приводят в пресс-службе слова министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.На региональном портале госуслуг теперь действует экспертная система и отображение подсказок при заполнении заявления. Это сократит процент отказов в приёме и регистрации документов, сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220119/sotsialnye-1768542117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госуслуги, московская область (подмосковье)