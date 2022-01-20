https://ria.ru/20220120/registratsiya-1768734272.html
Жители Подмосковья смогут зарегистрировать спецтехнику без посещения МФЦ
Жители Подмосковья смогут зарегистрировать спецтехнику без посещения МФЦ - РИА Новости, 20.01.2022
Жители Подмосковья смогут зарегистрировать спецтехнику без посещения МФЦ
Жители Московской области получили возможность оформлять справки на регистрацию спецтехники полностью в электронном виде через портал госуслуг без посещения... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:27
2022-01-20T14:27
2022-01-20T14:27
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Жители Московской области получили возможность оформлять справки на регистрацию спецтехники полностью в электронном виде через портал госуслуг без посещения МФЦ, говорится в сообщении регионального правительства."Заявители получили возможность оформить справку о регистрации техники полностью в электронном виде. Посещать МФЦ, чтобы получить справку, не нужно", – приводят в пресс-службе слова министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.На региональном портале госуслуг теперь действует экспертная система и отображение подсказок при заполнении заявления. Это сократит процент отказов в приёме и регистрации документов, сказано в сообщении.
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