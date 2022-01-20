https://ria.ru/20220120/reanimatsiya-1768665741.html
Замсекретаря ОП Галушка по-прежнему находится в реанимации
Замсекретаря ОП Галушка по-прежнему находится в реанимации - РИА Новости, 20.01.2022
Замсекретаря ОП Галушка по-прежнему находится в реанимации
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:44
2022-01-20T08:44
2022-01-20T08:44
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позже в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии."Он в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.
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происшествия, москва, здоровье - общество, александр галушка, telegram (приложение), россия, коронавирус в россии
Замсекретаря ОП Галушка по-прежнему находится в реанимации
Замсекретаря Общественной палаты России Галушка остается в реанимации