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Эксперт рассказал, чем грозит расследование лидерам немецких "Зеленых"
Эксперт рассказал, чем грозит расследование лидерам немецких "Зеленых" - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт рассказал, чем грозит расследование лидерам немецких "Зеленых"
Расследование против лидеров немецкой партии "Союз90/Зеленые" не приведет к отставкам, скандал является "типичной" внутриполитической схваткой, считает немецкий РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:23
2022-01-20T14:23
в мире
германия
александр рар
союз 90/зеленые (партия)
йенс шпан
коронавирус covid-19
анналена бербок
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Расследование против лидеров немецкой партии "Союз90/Зеленые" не приведет к отставкам, скандал является "типичной" внутриполитической схваткой, считает немецкий политолог Александр Рар.Накануне издание Spiegel со ссылкой на прокуратуру Берлина сообщило, что против руководства партии, в том числе вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел и экономики Анналены Бербок начато расследование. Руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок в размере 1500 евро. Скандал с выплатами бонусов разгорелся в ходе предвыборной кампании в прошлом году и сказался на рейтинге Бербок, которая была кандидатом в канцлеры "Зеленых". Хабек в четверг заявил, что руководство партии в полном объеме сотрудничает с прокуратурой, рассчитывает, что предварительное расследование вскоре закончится."Это не преступление. Я ни в коем случае не хочу защищать "Зеленых", моя первая реакция была, когда я это услышал, - просто возмущение. Потому что они ("Зеленые") всегда действуют идеологически, выступают за чистоту политики, высшую мораль в политике, а лидеры партии в принципе тоже занимаются казнокрадством. Но в то же время можно сказать, что это ведь в самых маленьких размерах. И они не единственные, кто себе приписывал бонусы", - заявил Рар в комментарии РИА Новости.Он пояснил, что когда началась пандемия коронавируса, "была неразбериха, никто не знал, как это будет развиваться". "Людям говорили работать из дома, потом ввели локдаун, а законов, как по законодательству людям работать из домашнего офиса, не было ни тогда, ни сейчас, поэтому все шло спонтанно. Частные фирмы тоже выписывали сотрудникам бонусы. "Зеленая" партия в ходе избирательной кампании, видимо, поняла, что их руководство не может сидеть дома, а должно работать в автобусах, потому что они разъезжали по Германии, выступали. В любом случае им трудно было вести избирательную кампанию, и они выплатили себе дополнительные полторы тысячи евро", - продолжил собеседник агентства.По его мнению, "с моральной точки зрения" расследование "очень сильно" навредит партии, поскольку "они всегда выступают как самые святые в Германии, всех поучают, что мол все другие коррумпированные". Он сравнил это дело со скандалами в Христианско-демократическом союзе в ходе пандемии, когда выяснилось, что некоторые ее депутаты злоупотребляли полномочиями при поставках защитных масок, подозрения доходили вплоть до министра здравоохранения Йенса Шпана. Кроме того, под прицелом парламентского расследования оказывался и нынешний канцлер Олаф Шольц, когда он еще работал в правительстве Ангелы Меркель, из-за скандала с компанией Wirecard.По его словам, рейтинг партии если и снизится, то ненадолго. "Может, сегодня кто-то отвернется от них, но через неделю уже забудут, если его (скандал) не будут тиражировать", - пояснил Рар.
https://ria.ru/20220120/pravda-1768711066.html
https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html
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в мире, германия, александр рар, союз 90/зеленые (партия), йенс шпан, коронавирус covid-19, анналена бербок
14:23 20.01.2022
 
Эксперт рассказал, чем грозит расследование лидерам немецких "Зеленых"

Эксперт Рар: расследование против лидеров немецких "Зеленых" не приведет к отставкам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолитолог Александр Рар
Политолог Александр Рар - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог Александр Рар
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Расследование против лидеров немецкой партии "Союз90/Зеленые" не приведет к отставкам, скандал является "типичной" внутриполитической схваткой, считает немецкий политолог Александр Рар.
Накануне издание Spiegel со ссылкой на прокуратуру Берлина сообщило, что против руководства партии, в том числе вице-канцлера Роберта Хабека и министра иностранных дел и экономики Анналены Бербок начато расследование. Руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок в размере 1500 евро. Скандал с выплатами бонусов разгорелся в ходе предвыборной кампании в прошлом году и сказался на рейтинге Бербок, которая была кандидатом в канцлеры "Зеленых". Хабек в четверг заявил, что руководство партии в полном объеме сотрудничает с прокуратурой, рассчитывает, что предварительное расследование вскоре закончится.
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"Это не преступление. Я ни в коем случае не хочу защищать "Зеленых", моя первая реакция была, когда я это услышал, - просто возмущение. Потому что они ("Зеленые") всегда действуют идеологически, выступают за чистоту политики, высшую мораль в политике, а лидеры партии в принципе тоже занимаются казнокрадством. Но в то же время можно сказать, что это ведь в самых маленьких размерах. И они не единственные, кто себе приписывал бонусы", - заявил Рар в комментарии РИА Новости.
Он пояснил, что когда началась пандемия коронавируса, "была неразбериха, никто не знал, как это будет развиваться". "Людям говорили работать из дома, потом ввели локдаун, а законов, как по законодательству людям работать из домашнего офиса, не было ни тогда, ни сейчас, поэтому все шло спонтанно. Частные фирмы тоже выписывали сотрудникам бонусы. "Зеленая" партия в ходе избирательной кампании, видимо, поняла, что их руководство не может сидеть дома, а должно работать в автобусах, потому что они разъезжали по Германии, выступали. В любом случае им трудно было вести избирательную кампанию, и они выплатили себе дополнительные полторы тысячи евро", - продолжил собеседник агентства.
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По его мнению, "с моральной точки зрения" расследование "очень сильно" навредит партии, поскольку "они всегда выступают как самые святые в Германии, всех поучают, что мол все другие коррумпированные". Он сравнил это дело со скандалами в Христианско-демократическом союзе в ходе пандемии, когда выяснилось, что некоторые ее депутаты злоупотребляли полномочиями при поставках защитных масок, подозрения доходили вплоть до министра здравоохранения Йенса Шпана. Кроме того, под прицелом парламентского расследования оказывался и нынешний канцлер Олаф Шольц, когда он еще работал в правительстве Ангелы Меркель, из-за скандала с компанией Wirecard.
"Это (скандал с выплатами) типичная попытка определенных оппозиционных сил ударить и по "Зеленым", чтобы они не казались такими чистыми и пушистыми. У них сейчас такие зарплаты, что им вполне по карману сейчас немедленно выплатить эту сумму назад. Это типичная (политическая) драка. Отставки не будет. Но если будет выясняться, что они на каком-то этапе врали, то тогда будет проблема. Однако они же сами как руководство партии договорились, решили, что им нужно чуть выплатить. Это выглядит некрасиво, неморально, но это не преступление", - заявил эксперт.
По его словам, рейтинг партии если и снизится, то ненадолго. "Может, сегодня кто-то отвернется от них, но через неделю уже забудут, если его (скандал) не будут тиражировать", - пояснил Рар.
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