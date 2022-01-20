Эксперт: США могут обвинить Россию в провокациях, подготовленных Украиной
Эксперт Безпалько: США могут обвинить Россию в провокациях, подготовленных Украиной
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США могут обвинить Россию в эскалации на Украине за провокации, подготовленные Киевом, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае.
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"Украина, может быть, планирует несколько сценариев, из которых один включает полномасштабное наступление на республики Донбасса, второй включает массовый, мощный необычный, которого не было много лет, обстрел из ракетных систем залпового огня, третий может включать прямое или непрямое применение химического оружия", - ответил эксперт на вопрос о том, что может быть США расценено как эскалация.
По его словам, для Соединенных Штатов эскалация - это "провокация, которая готовится на линии разграничения, на территории самих республик, в которой будет обвиняться Россия".
"Возможно, что Россия будет обвиняться в том, что она просто ответит на любой из этих сценариев, ответит военными инструментами или аналогичными военным", - добавил Безпалько.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия также неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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