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ВТБ Лизинг в 2021 году нарастил автомобильные продажи на четверть

ВТБ Лизинг в 2021 году нарастил автомобильные продажи на четверть - РИА Новости, 20.01.2022

ВТБ Лизинг в 2021 году нарастил автомобильные продажи на четверть

ВТБ Лизинг в 2021 году передал клиентам на 23 процента больше автомобилей чем годом ранее. Всего были поставлены 36,3 тысяч автомобилей в 60 регионах страны,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:36

2022-01-20T14:36

2022-01-20T14:36

новости компаний - экономика

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втб лизинг

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВТБ Лизинг в 2021 году передал клиентам на 23 процента больше автомобилей чем годом ранее. Всего были поставлены 36,3 тысяч автомобилей в 60 регионах страны, сообщает пресс-служба ВТБ.Там уточнили, что половину нового автопарка составил легковой транспорт (51%), треть пришлась на грузовой сегмент, включая легкий коммерческий транспорт (36%), 13% - суммарно на автобусы и спецтехнику. 9% от всех сделок компании с автотранспортом были подписаны с применением программы льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга, 6% договоров по спецтехнике были заключены с использованием программы по льготному лизингу дорожно-строительной техники."Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве – 20% от общего числа. В регионах наибольшее количество передач автотранспорта состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Якутск (в 2,8 раза больше, чем годом ранее), Кемерово и Новокузнецк (двукратный рост)", - говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора ГК ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера, в 2021 году несмотря на сформировавшийся во втором полугодии дефицит машин компания смогла нарастить объемы продаж."При этом в декабре мы даже поставили новый рекорд за историю работы компании - передали клиентам более 3,8 тысяч автомобилей за месяц, превысив предыдущий максимальный показатель сентября 2020 года (3,5 тысяч). Мы продолжаем трансформацию автомобильного бизнеса – улучшаем продуктовое предложение, ускоряем процессы, донастраиваем риск-модели, совершенствуем сопровождение сделок и активно развиваем онлайн. Эффективно сотрудничаем с производителями, импортерами и поставщиками техники для того, чтобы получить наиболее выгодные условия для наших клиентов. Важным достижением 2021 года стал запуск на рынок сервиса подписки, с которым мы связываем большие надежды в области работы с физическими лицами", - сказал Ивантер.В пресс-службе отметили, что в корпоративном бизнесе ВТБ Лизинг в 2021 году значительно увеличились продажи в легковом сегменте – крупные клиенты брали в лизинг в десятки раз больше машин, чем годом ранее. Во многом этот рост обусловлен развитием сотрудничества компании с группой "Делимобиль", которая в 2021 году получила более 1300 автомобилей для использования в каршеринге. Также в два раза увеличилось количество переданных клиентам автобусов.В сегменте малого и среднего бизнеса значительно вырос спрос на грузовую технику, включая легкий коммерческий транспорт. Продажи в этой категории увеличились на 42% за год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, втб, втб лизинг