Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/prigovor-1768749463.html
Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда
Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда - РИА Новости, 20.01.2022
Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда
Защита обжалует приговор суда фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Козак. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:33
2022-01-20T15:37
буэнос-айрес (город)
москва
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор суда фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Козак."В ближайшее время будем обжаловать. Результат другой не стоило ожидать, так как это дело, по нашему убеждению, политически мотивировано", - сказал собеседник агентства.Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов, а также предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук вердиктом присяжных были признаны виновными, но заслуживающими снисхождения. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.Фигурант дела Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступления, назвал приговор "бредом".Как следует из видеозаписи, предоставленной пресс-службой Дорогомиловского суда, после оглашения решения на вопрос, понятен ли его текст, Ковальчук заявил, что "бред понятен полностью". Другой фигурант, Али Абянов, на аналогичный вопрос лишь апатично воскликнул: "За что?"Ранее Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов, а также предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук вердиктом присяжных были признаны виновными, но заслуживающими снисхождения.Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии.По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".
https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html
буэнос-айрес (город)
москва
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буэнос-айрес (город), москва, аргентина
15:33 20.01.2022 (обновлено: 15:37 20.01.2022)
 
Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда

Защита фигурантов дела о контрабанде аргентинского кокаина обжалует приговор суда

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор суда фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Козак.
"В ближайшее время будем обжаловать. Результат другой не стоило ожидать, так как это дело, по нашему убеждению, политически мотивировано", - сказал собеседник агентства.
Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов, а также предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук вердиктом присяжных были признаны виновными, но заслуживающими снисхождения. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.
Фигурант дела Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступления, назвал приговор "бредом".
Как следует из видеозаписи, предоставленной пресс-службой Дорогомиловского суда, после оглашения решения на вопрос, понятен ли его текст, Ковальчук заявил, что "бред понятен полностью". Другой фигурант, Али Абянов, на аналогичный вопрос лишь апатично воскликнул: "За что?"
Ранее Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов, а также предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук вердиктом присяжных были признаны виновными, но заслуживающими снисхождения.
Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:16
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки
По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.
Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".
 
Буэнос-Айрес (город)МоскваАргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Египет ввел дополнительные правила въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Лента новостейМолния
Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуЕгипет ввел дополнительные правила въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ