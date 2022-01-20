https://ria.ru/20220120/prigovor-1768749463.html

Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда

Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда - РИА Новости, 20.01.2022

Защита фигурантов дела об аргентинском кокаине обжалует приговор суда

Защита обжалует приговор суда фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Козак. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:33

2022-01-20T15:33

2022-01-20T15:37

буэнос-айрес (город)

москва

аргентина

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Защита обжалует приговор суда фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Козак."В ближайшее время будем обжаловать. Результат другой не стоило ожидать, так как это дело, по нашему убеждению, политически мотивировано", - сказал собеседник агентства.Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов, а также предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук вердиктом присяжных были признаны виновными, но заслуживающими снисхождения. Сегодня Дорогомиловский суд Москвы приговорил их к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима.Фигурант дела Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступления, назвал приговор "бредом".Как следует из видеозаписи, предоставленной пресс-службой Дорогомиловского суда, после оглашения решения на вопрос, понятен ли его текст, Ковальчук заявил, что "бред понятен полностью". Другой фигурант, Али Абянов, на аналогичный вопрос лишь апатично воскликнул: "За что?"Ранее Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов, а также предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук вердиктом присяжных были признаны виновными, но заслуживающими снисхождения.Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а затем и предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, экстрадированный из Германии.По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.Изначально дело рассматривалось Солнцевским судом Москвы, однако позже выяснилось, что его подсудность была определена неправильно, в конечном итоге его передали в Дорогомиловский суд. В новой инстанции рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза – присяжные были распущены по требованию прокурора из-за формального основания.Защита утверждала, что обвинение пошло на такой шаг, так как "все шло к оправданию".

https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html

буэнос-айрес (город)

москва

аргентина

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буэнос-айрес (город), москва, аргентина