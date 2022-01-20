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Липецкая область
https://ria.ru/20220120/prazdnik-1768676526.html
В Липецке состоится благотворительный праздник "Крещенская елка добра"
В Липецке состоится благотворительный праздник "Крещенская елка добра" - РИА Новости, 20.01.2022
В Липецке состоится благотворительный праздник "Крещенская елка добра"
Ежегодный праздник благотворительности "Крещенская елка добра" пройдёт в Липецке в субботу, 22 января, на площади Петра Великого, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:10
2022-01-20T10:09
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Ежегодный праздник благотворительности "Крещенская елка добра" пройдёт в Липецке в субботу, 22 января, на площади Петра Великого, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, гостей праздника ждут конкурсы, различные мероприятия и аниматоры. Специальным гостем станет полуфиналистка популярного телевизионного шоу "Голос" Татьяна Качурина, выступающая под псевдонимом MATANYA.Артамонов отметил, что организатором "Крещенской елки добра" выступает благотворительный фонд "Вместе делаем добро" при поддержке администрации области, липецкой мэрии и объединения "Больше, чем добро"."Этот праздник стал доброй традицией, объединяющей неравнодушных людей, которые хотят помочь детям. В регионе много примеров, когда и жители, и представители бизнес-сообщества оказывают необходимую помощь нуждающимся в ней людям. Мы работаем над тем, чтобы благотворительных организаций было больше", – сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
10:10 20.01.2022
 

В Липецке состоится благотворительный праздник "Крещенская елка добра"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Ежегодный праздник благотворительности "Крещенская елка добра" пройдёт в Липецке в субботу, 22 января, на площади Петра Великого, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, гостей праздника ждут конкурсы, различные мероприятия и аниматоры. Специальным гостем станет полуфиналистка популярного телевизионного шоу "Голос" Татьяна Качурина, выступающая под псевдонимом MATANYA.
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Артамонов отметил, что организатором "Крещенской елки добра" выступает благотворительный фонд "Вместе делаем добро" при поддержке администрации области, липецкой мэрии и объединения "Больше, чем добро".
"Этот праздник стал доброй традицией, объединяющей неравнодушных людей, которые хотят помочь детям. В регионе много примеров, когда и жители, и представители бизнес-сообщества оказывают необходимую помощь нуждающимся в ней людям. Мы работаем над тем, чтобы благотворительных организаций было больше", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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