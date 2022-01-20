https://ria.ru/20220120/prazdnik-1768676526.html

В Липецке состоится благотворительный праздник "Крещенская елка добра"

В Липецке состоится благотворительный праздник "Крещенская елка добра" - РИА Новости, 20.01.2022

В Липецке состоится благотворительный праздник "Крещенская елка добра"

Ежегодный праздник благотворительности "Крещенская елка добра" пройдёт в Липецке в субботу, 22 января, на площади Петра Великого, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:10

2022-01-20T10:10

2022-01-20T10:09

липецкая область

липецк

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c5e58900d0cc64c02c6b38e04618126d.jpg

ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Ежегодный праздник благотворительности "Крещенская елка добра" пройдёт в Липецке в субботу, 22 января, на площади Петра Великого, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, гостей праздника ждут конкурсы, различные мероприятия и аниматоры. Специальным гостем станет полуфиналистка популярного телевизионного шоу "Голос" Татьяна Качурина, выступающая под псевдонимом MATANYA.Артамонов отметил, что организатором "Крещенской елки добра" выступает благотворительный фонд "Вместе делаем добро" при поддержке администрации области, липецкой мэрии и объединения "Больше, чем добро"."Этот праздник стал доброй традицией, объединяющей неравнодушных людей, которые хотят помочь детям. В регионе много примеров, когда и жители, и представители бизнес-сообщества оказывают необходимую помощь нуждающимся в ней людям. Мы работаем над тем, чтобы благотворительных организаций было больше", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220119/konkurs-1768496902.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецк, игорь артамонов