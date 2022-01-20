https://ria.ru/20220120/posuda-1768709837.html

От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды?

От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды? - РИА Новости, 20.01.2022

От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды?

Как сервизы становятся произведением искусства и можно ли подделать старинные чашки? Какое значение имела посуда в разные эпохи России? Становится ли граненый стакан антиквариатом? Популярна ли сейчас посуда русского народного промысла? И правда ли, что даже повседневной посуды становится меньше в современной жизни?

2022-01-20T12:00

2022-01-20T12:00

2022-01-20T12:50

яснопонятно

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От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды? Как сервизы становятся произведением искусства и можно ли подделать старинные чашки? Какое значение имела посуда в разные эпохи России? Становится ли граненый стакан антиквариатом? Популярна ли сейчас посуда русского народного промысла? И правда ли, что даже повседневной посуды становится меньше в современной жизни? audio/mpeg

От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды? Как сервизы становятся произведением искусства и можно ли подделать старинные чашки? Какое значение имела посуда в разные эпохи России? Становится ли граненый стакан антиквариатом? Популярна ли сейчас посуда русского народного промысла? И правда ли, что даже повседневной посуды становится меньше в современной жизни? audio/mpeg

Об историческом и культурном значении посуды рассказала Наталья Денисова — руководитель Просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

история, искусство, подкаст, культура, аудио