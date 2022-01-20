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От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды?
От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды? - РИА Новости, 20.01.2022
От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды?
Как сервизы становятся произведением искусства и можно ли подделать старинные чашки? Какое значение имела посуда в разные эпохи России? Становится ли граненый стакан антиквариатом? Популярна ли сейчас посуда русского народного промысла? И правда ли, что даже повседневной посуды становится меньше в современной жизни?
2022-01-20T12:00
2022-01-20T12:00
2022-01-20T12:50
яснопонятно
история
искусство
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культура
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От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды?
Как сервизы становятся произведением искусства и можно ли подделать старинные чашки? Какое значение имела посуда в разные эпохи России? Становится ли граненый стакан антиквариатом? Популярна ли сейчас посуда русского народного промысла? И правда ли, что даже повседневной посуды становится меньше в современной жизни?
audio/mpeg
От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды?
Как сервизы становятся произведением искусства и можно ли подделать старинные чашки? Какое значение имела посуда в разные эпохи России? Становится ли граненый стакан антиквариатом? Популярна ли сейчас посуда русского народного промысла? И правда ли, что даже повседневной посуды становится меньше в современной жизни?
audio/mpeg
Об историческом и культурном значении посуды рассказала Наталья Денисова — руководитель Просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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история, искусство, подкаст, культура, аудио
12:00 20.01.2022 (обновлено: 12:50 20.01.2022)
От серванта к минимализму: почему нам больше не нужно много посуды?
Как сервизы становятся произведением искусства и можно ли подделать старинные чашки? Какое значение имела посуда в разные эпохи России? Становится ли граненый стакан антиквариатом? Популярна ли сейчас посуда русского народного промысла? И правда ли, что даже повседневной посуды становится меньше в современной жизни?