https://ria.ru/20220120/politseyskiy-1768731947.html

В Омске полицейский получил реальный срок за аферу с "раскрытыми" кражами

В Омске полицейский получил реальный срок за аферу с "раскрытыми" кражами - РИА Новости, 20.01.2022

В Омске полицейский получил реальный срок за аферу с "раскрытыми" кражами

Первомайский суд Омска приговорил бывшего начальника отделения по раскрытию имущественных преступлений ОВД №7 к девяти годам колонии строгого режима за... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:19

2022-01-20T14:19

2022-01-20T14:19

происшествия

фсб

омск

омская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Первомайский суд Омска приговорил бывшего начальника отделения по раскрытию имущественных преступлений ОВД №7 к девяти годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков, сообщила РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ в четверг.Как выяснил суд, майор Николай Корнейчук договорился с ранее судимым за кражу мобильных телефонов омичем. Полицейский предложил ему делать то же самое, но безнаказанно: мужчина воровал телефоны и сдавал их в ломбард, получая за них деньги.Сим-карты преступник отдавал Корнейчику, который якобы раскрывал эти преступления, повышая свои показатели. За помощь подельник майора получал от него наркотики."Николай Корнейчук признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе.Подельники работали так до мая 2021 года, пока Николая Корнейчука не задержали сотрудники УФСБ по Омской области. У полицейского оказался при себе пакет с синтетическими наркотиками, который он собирался передать "помощнику".После того, как махинация вскрылась, майора уволили из полиции. Приговором суда он лишен звания, отмечает УФСБ. О судьбе его подельника ничего не сообщается.

https://ria.ru/20211216/ugon-1764081901.html

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происшествия, фсб, омск, омская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)