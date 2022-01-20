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Липецкая область
https://ria.ru/20220120/poliklinika-1768710356.html
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику - РИА Новости, 20.01.2022
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику
Медицинский комплекс поселка Дачный, расположенный в пригороде Липецка и включающий в себя станцию скорой медицинской помощи и стационар, пополнился... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:11
2022-01-20T13:11
липецкая область
липецк
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Медицинский комплекс поселка Дачный, расположенный в пригороде Липецка и включающий в себя станцию скорой медицинской помощи и стационар, пополнился многопрофильной поликлиникой, сообщил глава региона Игорь Артамонов, принявший участие в церемонии ее открытия.По его словам, медучреждение заменило прежнее, построенное в середине прошлого века и не отвечавшее современным требованиям. Поликлиника, построенная на средства областного бюджета, будет обслуживать восемь тысяч жителей поселка, ежедневно там смогут получать медицинскую помощь более 150 пациентов.Все организационные процессы в новой поликлинике цифровизированы: запись к врачу осуществляется в электронной регистратуре, действует электронная очередь, оборудована внутренняя и внешняя телефония, создана удобная и понятная навигация.Почти в три раза увеличена площадь детского отделения. Для малышей оборудованы игровые комнаты.Есть все необходимые врачи узкого профиля, дианостические кабинеты и своя стоматология, а также созданы условия для маломобильных пациентов.По словам губернатора, поликлиника оснащена всем необходимым лечебным оборудованием, отвечающим современным требованиям.Он уточнил, что сейчас строятся медучреждения в районных центрах Чаплыгине и Добром. Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения на условиях софинансирования.
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липецк, здоровье - общество, игорь артамонов
13:11 20.01.2022
 

В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВ пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Медицинский комплекс поселка Дачный, расположенный в пригороде Липецка и включающий в себя станцию скорой медицинской помощи и стационар, пополнился многопрофильной поликлиникой, сообщил глава региона Игорь Артамонов, принявший участие в церемонии ее открытия.
По его словам, медучреждение заменило прежнее, построенное в середине прошлого века и не отвечавшее современным требованиям. Поликлиника, построенная на средства областного бюджета, будет обслуживать восемь тысяч жителей поселка, ежедневно там смогут получать медицинскую помощь более 150 пациентов.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВ пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику
Все организационные процессы в новой поликлинике цифровизированы: запись к врачу осуществляется в электронной регистратуре, действует электронная очередь, оборудована внутренняя и внешняя телефония, создана удобная и понятная навигация.
Почти в три раза увеличена площадь детского отделения. Для малышей оборудованы игровые комнаты.
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Есть все необходимые врачи узкого профиля, дианостические кабинеты и своя стоматология, а также созданы условия для маломобильных пациентов.
По словам губернатора, поликлиника оснащена всем необходимым лечебным оборудованием, отвечающим современным требованиям.
"Между тем, как было и как стало, заметна большая разница. И это далеко не последние изменения в областном здравоохранении. В настоящее время мы рассматриваем ещё объекты для строительства и реконструкции", – сказал Артамонов.
Он уточнил, что сейчас строятся медучреждения в районных центрах Чаплыгине и Добром. Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения на условиях софинансирования.
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Липецкая областьЛипецкЗдоровье - ОбществоИгорь Артамонов
 
 
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