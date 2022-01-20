https://ria.ru/20220120/poliklinika-1768710356.html

В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику

В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику - РИА Новости, 20.01.2022

В пригороде Липецка открыли многопрофильную поликлинику

Медицинский комплекс поселка Дачный, расположенный в пригороде Липецка и включающий в себя станцию скорой медицинской помощи и стационар, пополнился... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:11

2022-01-20T13:11

2022-01-20T13:11

липецкая область

липецк

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Медицинский комплекс поселка Дачный, расположенный в пригороде Липецка и включающий в себя станцию скорой медицинской помощи и стационар, пополнился многопрофильной поликлиникой, сообщил глава региона Игорь Артамонов, принявший участие в церемонии ее открытия.По его словам, медучреждение заменило прежнее, построенное в середине прошлого века и не отвечавшее современным требованиям. Поликлиника, построенная на средства областного бюджета, будет обслуживать восемь тысяч жителей поселка, ежедневно там смогут получать медицинскую помощь более 150 пациентов.Все организационные процессы в новой поликлинике цифровизированы: запись к врачу осуществляется в электронной регистратуре, действует электронная очередь, оборудована внутренняя и внешняя телефония, создана удобная и понятная навигация.Почти в три раза увеличена площадь детского отделения. Для малышей оборудованы игровые комнаты.Есть все необходимые врачи узкого профиля, дианостические кабинеты и своя стоматология, а также созданы условия для маломобильных пациентов.По словам губернатора, поликлиника оснащена всем необходимым лечебным оборудованием, отвечающим современным требованиям.Он уточнил, что сейчас строятся медучреждения в районных центрах Чаплыгине и Добром. Работы ведутся в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения на условиях софинансирования.

https://ria.ru/20220119/vyplaty-1768498049.html

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липецк

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липецк, здоровье - общество, игорь артамонов