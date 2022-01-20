https://ria.ru/20220120/permyakova-1768751483.html

"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах

"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах - РИА Новости, 20.01.2022

"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах

Светлана Пермякова откровенно рассказала об абортах. Артистка дважды прерывала беременность. По словам звезды, ей было чуть больше 20 лет, и она "не была... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:24

2022-01-20T18:24

2022-01-20T18:24

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светлана пермякова

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Светлана Пермякова откровенно рассказала об абортах. Артистка дважды прерывала беременность. По словам звезды, ей было чуть больше 20 лет, и она "не была готова" к рождению ребенка.В интервью Елене Ханге она отметила, что второе знакомство также было "случайным".Светлана получила широкую известность после участия в КВН и роли в сериале "Интерны". Ранее она жаловалась, что после проекта ее перестали приглашать в кино, и в пандемию она столкнулась с безденежьем.

https://ria.ru/20190725/1556847895.html

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знаменитости, шоу-бизнес, светлана пермякова