"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах
Пермякова призналась в двух абортах в молодом возрасте
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Светлана Пермякова откровенно рассказала об абортах. Артистка дважды прерывала беременность. По словам звезды, ей было чуть больше 20 лет, и она "не была готова" к рождению ребенка.
"Первая беременность – из нее бы толком ничего не вышло. Человек был приезжий, издалека, это была случайная влюбленность – ходили, гуляли, и он должен был уехать. А у меня работа, выпускной, спектакли, вся жизнь впереди. Я понимаю, что просто нужно так…", – призналась Светлана.
В интервью Елене Ханге она отметила, что второе знакомство также было "случайным".
"Это тоже случайное знакомство в электричке, потом романтические гуляния… Я ему сказала, что беременна. Он сказал: "Нет". <…> Когда я из наркоза выходила, я помню, что у меня слезы, и я говорила: "Я хочу детей". У меня даже лактация уже началась", – заключила Пермякова.
Светлана получила широкую известность после участия в КВН и роли в сериале "Интерны". Ранее она жаловалась, что после проекта ее перестали приглашать в кино, и в пандемию она столкнулась с безденежьем.
25 июля 2019, 03:44КультураКристина Асмус показала, как выглядят "Интерны" десять лет спустя