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Шоубиз
https://ria.ru/20220120/permyakova-1768751483.html
"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах
"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах - РИА Новости, 20.01.2022
"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах
Светлана Пермякова откровенно рассказала об абортах. Артистка дважды прерывала беременность. По словам звезды, ей было чуть больше 20 лет, и она "не была... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:24
2022-01-20T18:24
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
светлана пермякова
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Светлана Пермякова откровенно рассказала об абортах. Артистка дважды прерывала беременность. По словам звезды, ей было чуть больше 20 лет, и она "не была готова" к рождению ребенка.В интервью Елене Ханге она отметила, что второе знакомство также было "случайным".Светлана получила широкую известность после участия в КВН и роли в сериале "Интерны". Ранее она жаловалась, что после проекта ее перестали приглашать в кино, и в пандемию она столкнулась с безденежьем.
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знаменитости, шоу-бизнес, светлана пермякова
18:24 20.01.2022
 
"Человек был приезжий": Пермякова призналась в двух абортах

Пермякова призналась в двух абортах в молодом возрасте

© @s_permyakova/InstagramСветлана Пермякова
Светлана Пермякова
© @s_permyakova/Instagram
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Светлана Пермякова откровенно рассказала об абортах. Артистка дважды прерывала беременность. По словам звезды, ей было чуть больше 20 лет, и она "не была готова" к рождению ребенка.

"Первая беременность – из нее бы толком ничего не вышло. Человек был приезжий, издалека, это была случайная влюбленность – ходили, гуляли, и он должен был уехать. А у меня работа, выпускной, спектакли, вся жизнь впереди. Я понимаю, что просто нужно так…", – призналась Светлана.

В интервью Елене Ханге она отметила, что второе знакомство также было "случайным".

"Это тоже случайное знакомство в электричке, потом романтические гуляния… Я ему сказала, что беременна. Он сказал: "Нет". <…> Когда я из наркоза выходила, я помню, что у меня слезы, и я говорила: "Я хочу детей". У меня даже лактация уже началась", – заключила Пермякова.

Светлана получила широкую известность после участия в КВН и роли в сериале "Интерны". Ранее она жаловалась, что после проекта ее перестали приглашать в кино, и в пандемию она столкнулась с безденежьем.
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