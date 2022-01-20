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Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии - РИА Новости, 20.01.2022
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД РФ вопрос о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:52
2022-01-20T12:52
в мире
москва
дмитрий песков
виктор орбан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид венгрии
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД РФ вопрос о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу МИД Венгрии, что Орбан приедет в Москву 1 февраля."Нужно пока в наш МИД обратиться. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется такой визит.
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в мире, москва, дмитрий песков, виктор орбан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, россия
12:52 20.01.2022
 
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии

Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии Орбана в Россию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД РФ вопрос о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу МИД Венгрии, что Орбан приедет в Москву 1 февраля.
"Нужно пока в наш МИД обратиться. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется такой визит.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 02:19
В Венгрии предложили создать Европу "до Японского моря"
 
В миреМоскваДмитрий ПесковВиктор ОрбанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ВенгрииРоссия
 
 
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