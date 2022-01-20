https://ria.ru/20220120/orban-1768710237.html
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии - РИА Новости, 20.01.2022
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД РФ вопрос о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:52
2022-01-20T12:52
2022-01-20T12:52
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дмитрий песков
виктор орбан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид венгрии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД РФ вопрос о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу МИД Венгрии, что Орбан приедет в Москву 1 февраля."Нужно пока в наш МИД обратиться. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется такой визит.
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в мире, москва, дмитрий песков, виктор орбан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, россия
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии
Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии Орбана в Россию