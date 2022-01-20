https://ria.ru/20220120/orban-1768710237.html

Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии

Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии - РИА Новости, 20.01.2022

Песков переадресовал в МИД вопрос о возможном визите премьера Венгрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД РФ вопрос о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:52

2022-01-20T12:52

2022-01-20T12:52

в мире

москва

дмитрий песков

виктор орбан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид венгрии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/61/1560416115_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_0d5ff442441d55e386546166537c75b2.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в МИД РФ вопрос о возможном визите премьера Венгрии Виктора Орбана.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на главу МИД Венгрии, что Орбан приедет в Москву 1 февраля."Нужно пока в наш МИД обратиться. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли планируется такой визит.

https://ria.ru/20220103/evropa-1766452493.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, дмитрий песков, виктор орбан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, россия