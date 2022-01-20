13:41 20.01.2022 (обновлено: 13:42 20.01.2022)
Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном"
Губернатор Красноярского края Усс отметил готовность региона к борьбе с омикрон-штаммом
Тест-системы для диагностики коронавируса
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил готовность медицинских служб и аптек к борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" и призвал непривитых жителей региона вакцинироваться, сообщает пресс-служба главы региона.
В начале недели региональный Роспотребнадзор сообщил что в Красноярске "омикрон" обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа.
11 января, 13:13Усс предложил создать резервный фонд Красноярского края
По данным пресс-службы, глава региона принял участие в заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Главной темой стало стремительное распространение в России штамма "омикрон". Большое число заболевших сейчас фиксируют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Там показатели заболеваемости новым штаммом растут каждый день. Мишустин дал поручение главам регионов контролировать ситуацию с заболеваемостью на своих территориях.
По данным пресс-службы, губернатор отметил, что в Красноярском крае работа по подготовке к массовой заболеваемости новым штаммом вируса уже началась.
"Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако я уверен, что с этой задачей мы справимся. Хочу попросить всех жителей региона, кто ещё не поставил прививку от коронавируса, вакцинироваться в ближайшее время, чтобы либо вообще уберечь себя от заражения, либо перенести болезнь в лёгкой форме", - отметил Усс.
Мутировавший вирус отличается большей скоростью передачи инфекции между людьми. По прогнозам специалистов, по регионам страны вирус распространится в течение ближайших нескольких недель. При этом, в отличие от других мутаций вируса, "омикроном" будут болеть и дети.
30 ноября 2021, 14:48В Красноярском крае направят средства на социально значимые задачи