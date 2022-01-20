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Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном"
Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном" - РИА Новости, 20.01.2022
Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном"
Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил готовность медицинских служб и аптек к борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" и призвал непривитых... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:41
2022-01-20T13:42
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр усс
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил готовность медицинских служб и аптек к борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" и призвал непривитых жителей региона вакцинироваться, сообщает пресс-служба главы региона.В начале недели региональный Роспотребнадзор сообщил что в Красноярске "омикрон" обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа.По данным пресс-службы, глава региона принял участие в заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Главной темой стало стремительное распространение в России штамма "омикрон". Большое число заболевших сейчас фиксируют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Там показатели заболеваемости новым штаммом растут каждый день. Мишустин дал поручение главам регионов контролировать ситуацию с заболеваемостью на своих территориях.По данным пресс-службы, губернатор отметил, что в Красноярском крае работа по подготовке к массовой заболеваемости новым штаммом вируса уже началась."Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако я уверен, что с этой задачей мы справимся. Хочу попросить всех жителей региона, кто ещё не поставил прививку от коронавируса, вакцинироваться в ближайшее время, чтобы либо вообще уберечь себя от заражения, либо перенести болезнь в лёгкой форме", - отметил Усс.Мутировавший вирус отличается большей скоростью передачи инфекции между людьми. По прогнозам специалистов, по регионам страны вирус распространится в течение ближайших нескольких недель. При этом, в отличие от других мутаций вируса, "омикроном" будут болеть и дети.
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общество, московская область (подмосковье), москва, александр усс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:41 20.01.2022 (обновлено: 13:42 20.01.2022)
 
Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном"

Губернатор Красноярского края Усс отметил готовность региона к борьбе с омикрон-штаммом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил готовность медицинских служб и аптек к борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" и призвал непривитых жителей региона вакцинироваться, сообщает пресс-служба главы региона.
В начале недели региональный Роспотребнадзор сообщил что в Красноярске "омикрон" обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа.
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По данным пресс-службы, глава региона принял участие в заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Главной темой стало стремительное распространение в России штамма "омикрон". Большое число заболевших сейчас фиксируют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Там показатели заболеваемости новым штаммом растут каждый день. Мишустин дал поручение главам регионов контролировать ситуацию с заболеваемостью на своих территориях.
По данным пресс-службы, губернатор отметил, что в Красноярском крае работа по подготовке к массовой заболеваемости новым штаммом вируса уже началась.
"Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако я уверен, что с этой задачей мы справимся. Хочу попросить всех жителей региона, кто ещё не поставил прививку от коронавируса, вакцинироваться в ближайшее время, чтобы либо вообще уберечь себя от заражения, либо перенести болезнь в лёгкой форме", - отметил Усс.
Мутировавший вирус отличается большей скоростью передачи инфекции между людьми. По прогнозам специалистов, по регионам страны вирус распространится в течение ближайших нескольких недель. При этом, в отличие от других мутаций вируса, "омикроном" будут болеть и дети.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр УссФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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