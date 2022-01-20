https://ria.ru/20220120/omikron-1768722375.html

Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном"

Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном" - РИА Новости, 20.01.2022

Усс отметил готовность Красноярского края к борьбе с "омикроном"

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил готовность медицинских служб и аптек к борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" и призвал непривитых... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:41

2022-01-20T13:41

2022-01-20T13:42

общество

московская область (подмосковье)

москва

александр усс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил готовность медицинских служб и аптек к борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон" и призвал непривитых жителей региона вакцинироваться, сообщает пресс-служба главы региона.В начале недели региональный Роспотребнадзор сообщил что в Красноярске "омикрон" обнаружен у пяти человек, прилетевших из-за рубежа.По данным пресс-службы, глава региона принял участие в заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Главной темой стало стремительное распространение в России штамма "омикрон". Большое число заболевших сейчас фиксируют в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Там показатели заболеваемости новым штаммом растут каждый день. Мишустин дал поручение главам регионов контролировать ситуацию с заболеваемостью на своих территориях.По данным пресс-службы, губернатор отметил, что в Красноярском крае работа по подготовке к массовой заболеваемости новым штаммом вируса уже началась."Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако я уверен, что с этой задачей мы справимся. Хочу попросить всех жителей региона, кто ещё не поставил прививку от коронавируса, вакцинироваться в ближайшее время, чтобы либо вообще уберечь себя от заражения, либо перенести болезнь в лёгкой форме", - отметил Усс.Мутировавший вирус отличается большей скоростью передачи инфекции между людьми. По прогнозам специалистов, по регионам страны вирус распространится в течение ближайших нескольких недель. При этом, в отличие от других мутаций вируса, "омикроном" будут болеть и дети.

https://ria.ru/20220111/fond-1767317904.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, александр усс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии