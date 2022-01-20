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Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ - РИА Новости, 20.01.2022
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Анонимные источники Госдепартамента очень виртуозно распространяют дезинформацию, российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь, заявил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:35
2022-01-20T23:38
кирилл вышинский
в мире
медиа - общество
сша
риа новости
sputnik
телеканал rt
россия
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Анонимные источники Госдепартамента очень виртуозно распространяют дезинформацию, российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя обвинения в адрес РИА Новости, Sputnik (входят в "Россию Сегодня) и телеканала RT."Хотелось бы обратиться к анонимам из Госдепа, которые "проводят телефонные брифинги" с дружеским пожеланием: "Господа, don`t hang the blame on someone else – не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Нам с вами не тягаться в "распространении пропаганды и дезинформации". Вы это делаете настолько виртуозно и массированно, что нам остается просто заниматься своей работой: публиковать факты и разоблачать вашу ложь. И работы у нас просто выше крыш", - сказал Вышинский РИА Новости.Ранее высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что якобы "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.
https://ria.ru/20220120/simonyan-1768784805.html
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html
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кирилл вышинский, в мире, медиа - общество, сша, риа новости, sputnik, телеканал rt, россия
23:35 20.01.2022 (обновлено: 23:38 20.01.2022)
 
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ

Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес РИА Новости, RT и Sputnik

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Анонимные источники Госдепартамента очень виртуозно распространяют дезинформацию, российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя обвинения в адрес РИА Новости, Sputnik (входят в "Россию Сегодня) и телеканала RT.
"Хотелось бы обратиться к анонимам из Госдепа, которые "проводят телефонные брифинги" с дружеским пожеланием: "Господа, don`t hang the blame on someone else – не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Нам с вами не тягаться в "распространении пропаганды и дезинформации". Вы это делаете настолько виртуозно и массированно, что нам остается просто заниматься своей работой: публиковать факты и разоблачать вашу ложь. И работы у нас просто выше крыш", - сказал Вышинский РИА Новости.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Симоньян о санкциях США: горжусь, что попала в список с уважаемыми людьми
Ранее высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что якобы "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".
При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.
Удивительные люди – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 22:25
Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими ограничениями, как в Германии
 
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