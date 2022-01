https://ria.ru/20220120/obvineniya-1768827897.html

Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ

2022-01-20T23:35

2022-01-20T23:35

2022-01-20T23:38

кирилл вышинский

в мире

медиа - общество

сша

риа новости

sputnik

телеканал rt

россия

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Анонимные источники Госдепартамента очень виртуозно распространяют дезинформацию, российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя обвинения в адрес РИА Новости, Sputnik (входят в "Россию Сегодня) и телеканала RT."Хотелось бы обратиться к анонимам из Госдепа, которые "проводят телефонные брифинги" с дружеским пожеланием: "Господа, don`t hang the blame on someone else – не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Нам с вами не тягаться в "распространении пропаганды и дезинформации". Вы это делаете настолько виртуозно и массированно, что нам остается просто заниматься своей работой: публиковать факты и разоблачать вашу ложь. И работы у нас просто выше крыш", - сказал Вышинский РИА Новости.Ранее высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что якобы "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.

сша

россия

2022

Новости

