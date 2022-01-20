https://ria.ru/20220120/obvineniya-1768827897.html
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ - РИА Новости, 20.01.2022
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Анонимные источники Госдепартамента очень виртуозно распространяют дезинформацию, российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь, заявил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:35
2022-01-20T23:35
2022-01-20T23:38
кирилл вышинский
в мире
медиа - общество
сша
риа новости
sputnik
телеканал rt
россия
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603348534_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_fa98ebdac31e817c9bbc1758218a7dd0.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Анонимные источники Госдепартамента очень виртуозно распространяют дезинформацию, российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя обвинения в адрес РИА Новости, Sputnik (входят в "Россию Сегодня) и телеканала RT."Хотелось бы обратиться к анонимам из Госдепа, которые "проводят телефонные брифинги" с дружеским пожеланием: "Господа, don`t hang the blame on someone else – не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Нам с вами не тягаться в "распространении пропаганды и дезинформации". Вы это делаете настолько виртуозно и массированно, что нам остается просто заниматься своей работой: публиковать факты и разоблачать вашу ложь. И работы у нас просто выше крыш", - сказал Вышинский РИА Новости.Ранее высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что якобы "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.
https://ria.ru/20220120/simonyan-1768784805.html
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл вышинский, в мире, медиа - общество, сша, риа новости, sputnik, телеканал rt, россия
23:35 20.01.2022 (обновлено: 23:38 20.01.2022)
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес РИА Новости, RT и Sputnik
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Анонимные источники Госдепартамента очень виртуозно распространяют дезинформацию, российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, комментируя обвинения в адрес РИА Новости, Sputnik (входят в "Россию Сегодня) и телеканала RT.
"Хотелось бы обратиться к анонимам из Госдепа, которые "проводят телефонные брифинги" с дружеским пожеланием: "Господа, don`t hang the blame on someone else – не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Нам с вами не тягаться в "распространении пропаганды и дезинформации". Вы это делаете настолько виртуозно и массированно, что нам остается просто заниматься своей работой: публиковать факты и разоблачать вашу ложь. И работы у нас просто выше крыш", - сказал Вышинский
РИА Новости.
Ранее высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что якобы "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".
При этом никаких доказательств своим утверждениям он не привел.