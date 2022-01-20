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На сцену МДМ возвращается театральный бестселлер "Шоу пошло не так"
На сцену МДМ возвращается театральный бестселлер "Шоу пошло не так" - РИА Новости, 20.01.2022
На сцену МДМ возвращается театральный бестселлер "Шоу пошло не так"
Театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" снова спасает москвичей от рутины, неопределенности и сезонной депрессии, возвращая на сцену Театра МДМ... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:06
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МОСКВА, 20 янв - Театр МДМ. Театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" снова спасает москвичей от рутины, неопределенности и сезонной депрессии, возвращая на сцену Театра МДМ образец искрометного британского юмора — комедию "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Спектакль идет в Москве уже пятый сезон и успел побить рекорды по популярности, покорив сердца более 300 тысяч зрителей. Те, кто еще не был на самой катастрофической постановке в истории мирового театра или хочет показать по-настоящему смешную комедию своим друзьям или близким, смогут сделать это с 18 по 27 января.В центре сюжета артисты-неудачники из "Общества любителей театра" Политехнического университета города Корнли, которые мнят себя настоящими профессионалами. Их очередной грандиозный проект — пьеса "Убийство в поместье Хэвершем", но долгожданная премьера грозит обернуться громким провалом: актеры забывают реплики и пропускают выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс.Готовьтесь к тому, что именно на шоу вы наконец отдохнете. Развлекайтесь на полную катушку, позвольте себе неприлично громко хохотать и рыдать от смеха на плече соседа!Главные роли исполняют известный драматические артисты и звезды мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Галина Безрук, Юлия Ива, Алексей Секирин, Олег Савцов, Александр Матросов и многие другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:06 20.01.2022 (обновлено: 14:54 20.01.2022)
 

На сцену МДМ возвращается театральный бестселлер "Шоу пошло не так"

© Фото : Театр МДМСцена из мюзикла "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Сцена из мюзикла …ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Театр МДМ
Сцена из мюзикла "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - Театр МДМ. Театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" снова спасает москвичей от рутины, неопределенности и сезонной депрессии, возвращая на сцену Театра МДМ образец искрометного британского юмора — комедию "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Спектакль идет в Москве уже пятый сезон и успел побить рекорды по популярности, покорив сердца более 300 тысяч зрителей. Те, кто еще не был на самой катастрофической постановке в истории мирового театра или хочет показать по-настоящему смешную комедию своим друзьям или близким, смогут сделать это с 18 по 27 января.
В центре сюжета артисты-неудачники из "Общества любителей театра" Политехнического университета города Корнли, которые мнят себя настоящими профессионалами. Их очередной грандиозный проект — пьеса "Убийство в поместье Хэвершем", но долгожданная премьера грозит обернуться громким провалом: актеры забывают реплики и пропускают выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс.
Готовьтесь к тому, что именно на шоу вы наконец отдохнете. Развлекайтесь на полную катушку, позвольте себе неприлично громко хохотать и рыдать от смеха на плече соседа!
Главные роли исполняют известный драматические артисты и звезды мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Галина Безрук, Юлия Ива, Алексей Секирин, Олег Савцов, Александр Матросов и многие другие.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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