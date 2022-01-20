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На сцену МДМ возвращается театральный бестселлер "Шоу пошло не так"

На сцену МДМ возвращается театральный бестселлер "Шоу пошло не так" - РИА Новости, 20.01.2022

На сцену МДМ возвращается театральный бестселлер "Шоу пошло не так"

Театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" снова спасает москвичей от рутины, неопределенности и сезонной депрессии, возвращая на сцену Театра МДМ... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:06

2022-01-20T14:06

2022-01-20T14:54

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МОСКВА, 20 янв - Театр МДМ. Театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" снова спасает москвичей от рутины, неопределенности и сезонной депрессии, возвращая на сцену Театра МДМ образец искрометного британского юмора — комедию "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Спектакль идет в Москве уже пятый сезон и успел побить рекорды по популярности, покорив сердца более 300 тысяч зрителей. Те, кто еще не был на самой катастрофической постановке в истории мирового театра или хочет показать по-настоящему смешную комедию своим друзьям или близким, смогут сделать это с 18 по 27 января.В центре сюжета артисты-неудачники из "Общества любителей театра" Политехнического университета города Корнли, которые мнят себя настоящими профессионалами. Их очередной грандиозный проект — пьеса "Убийство в поместье Хэвершем", но долгожданная премьера грозит обернуться громким провалом: актеры забывают реплики и пропускают выходы, на сцене постоянно что-то падает и рушится, а психологический детектив превращается в гомерически смешной фарс.Готовьтесь к тому, что именно на шоу вы наконец отдохнете. Развлекайтесь на полную катушку, позвольте себе неприлично громко хохотать и рыдать от смеха на плече соседа!Главные роли исполняют известный драматические артисты и звезды мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Галина Безрук, Юлия Ива, Алексей Секирин, Олег Савцов, Александр Матросов и многие другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы