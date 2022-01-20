https://ria.ru/20220120/myasnikov-1768777237.html
"Из больницы не выйдете". Смертельная ошибка при "омикроне"
"Мир разрушен". Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
"Из больницы не выйдете". Смертельная ошибка при "омикроне"
В условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без острой необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио "Вести ФМ". РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:26
2022-01-20T17:26
2022-01-20T20:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без острой необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио "Вести ФМ".По словам медика, из-за коронавируса "мир разрушен", и врачи не рекомендуют проходить диагностические обследования, особенно пациентам, которые должны проверяться в силу возраста.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_98c9b5ce4d44b32746a06ba5e8cb4961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, александр мясников (врач)
17:26 20.01.2022 (обновлено: 20:13 20.01.2022)
"Мир разрушен". Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19
Врач Мясников: посещение больниц без необходимости опасно во время пандемии