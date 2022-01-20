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"Из больницы не выйдете". Смертельная ошибка при "омикроне"
"Мир разрушен". Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
"Из больницы не выйдете". Смертельная ошибка при "омикроне"
В условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без острой необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио "Вести ФМ". РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:26
2022-01-20T20:13
распространение коронавируса
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без острой необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио "Вести ФМ".По словам медика, из-за коронавируса "мир разрушен", и врачи не рекомендуют проходить диагностические обследования, особенно пациентам, которые должны проверяться в силу возраста.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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здоровье - общество, александр мясников (врач)
17:26 20.01.2022 (обновлено: 20:13 20.01.2022)
 
"Мир разрушен". Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19

Врач Мясников: посещение больниц без необходимости опасно во время пандемии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врач Александр Мясников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без острой необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио "Вести ФМ".
"Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с "дельтой" или вообще не выходишь оттуда", — сказал он.
По словам медика, из-за коронавируса "мир разрушен", и врачи не рекомендуют проходить диагностические обследования, особенно пациентам, которые должны проверяться в силу возраста.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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