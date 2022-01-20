https://ria.ru/20220120/myasnikov-1768777237.html

"Из больницы не выйдете". Смертельная ошибка при "омикроне"

"Мир разрушен". Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

"Из больницы не выйдете". Смертельная ошибка при "омикроне"

В условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без острой необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио "Вести ФМ". РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:26

2022-01-20T17:26

2022-01-20T20:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без острой необходимости, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио "Вести ФМ".По словам медика, из-за коронавируса "мир разрушен", и врачи не рекомендуют проходить диагностические обследования, особенно пациентам, которые должны проверяться в силу возраста.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768486574.html

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здоровье - общество, александр мясников (врач)