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Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 20.01.2022
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством
Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:40
2022-01-20T03:40
общество
москва
открытие (банк)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших исправить кредитную историю злоумышленников, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. "Примерно 21% опрошенных получали такие предложения, но отказались, еще 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками", — указывают аналитики. Около 4% россиян заявили, что не помнят таких предложений.Подавляющее большинство граждан (89%) не имеют опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории: 50% опрошенных не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% респондентов просто не проверяли кредитные истории. Примерно 6% россиян исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 5% — когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.Банк провел исследование 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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общество, москва, открытие (банк), мошенничество, россия
03:40 20.01.2022
 
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством

Исследование "Открытия": каждый двадцатый россиянин сталкивался с кредитным мошенничеством

© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.comМужчина пишет на бумаге
Мужчина пишет на бумаге - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / mustang.marshal@gmail.com
Мужчина пишет на бумаге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших исправить кредитную историю злоумышленников, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 5% россиян находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. В Москве и Московской области так ответили 8% опрошенных", — выяснили аналитики. При этом 86% граждан не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя, а остальные 9% никогда не проверяли свою кредитную историю.
Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. "Примерно 21% опрошенных получали такие предложения, но отказались, еще 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками", — указывают аналитики. Около 4% россиян заявили, что не помнят таких предложений.
Подавляющее большинство граждан (89%) не имеют опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории: 50% опрошенных не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% респондентов просто не проверяли кредитные истории. Примерно 6% россиян исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 5% — когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.
Банк провел исследование 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 03:15
Эксперт рассказала, с какими кредитами лучше не связываться
 
ОбществоМоскваОткрытие (банк)МошенничествоРоссия
 
 
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