https://ria.ru/20220120/moshennichestvo-1768658342.html

Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством

Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 20.01.2022

Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством

Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:40

2022-01-20T03:40

2022-01-20T03:40

общество

москва

открытие (банк)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших исправить кредитную историю злоумышленников, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. "Примерно 21% опрошенных получали такие предложения, но отказались, еще 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками", — указывают аналитики. Около 4% россиян заявили, что не помнят таких предложений.Подавляющее большинство граждан (89%) не имеют опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории: 50% опрошенных не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% респондентов просто не проверяли кредитные истории. Примерно 6% россиян исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 5% — когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.Банк провел исследование 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20220105/kredit-1766454450.html

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общество, москва, открытие (банк), мошенничество, россия