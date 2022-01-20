https://ria.ru/20220120/moshennichestvo-1768658342.html
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 20.01.2022
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством
Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:40
2022-01-20T03:40
2022-01-20T03:40
общество
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открытие (банк)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших исправить кредитную историю злоумышленников, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. "Примерно 21% опрошенных получали такие предложения, но отказались, еще 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками", — указывают аналитики. Около 4% россиян заявили, что не помнят таких предложений.Подавляющее большинство граждан (89%) не имеют опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории: 50% опрошенных не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% респондентов просто не проверяли кредитные истории. Примерно 6% россиян исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 5% — когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.Банк провел исследование 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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общество, москва, открытие (банк), мошенничество, россия
Опрос показал, сколько россиян сталкивались с кредитным мошенничеством
Исследование "Открытия": каждый двадцатый россиянин сталкивался с кредитным мошенничеством
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Около 5% россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые мошенниками на их имя, а еще 2% граждан попадались на удочку предлагавших исправить кредитную историю злоумышленников, говорится в исследовании банка "Открытие
", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 5% россиян находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. В Москве и Московской области так ответили 8% опрошенных", — выяснили аналитики. При этом 86% граждан не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя, а остальные 9% никогда не проверяли свою кредитную историю.
Почти три четверти россиян (73%) никогда не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. "Примерно 21% опрошенных получали такие предложения, но отказались, еще 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками", — указывают аналитики. Около 4% россиян заявили, что не помнят таких предложений.
Подавляющее большинство граждан (89%) не имеют опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории: 50% опрошенных не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% респондентов просто не проверяли кредитные истории. Примерно 6% россиян исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 5% — когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.
Банк провел исследование 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.