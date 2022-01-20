https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768782309.html
В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ
В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2022
В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ
Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:43
2022-01-20T17:43
2022-01-20T17:56
украина
в мире
киев
польша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_152d47d85264aa355a045f7835f865a6.jpg
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает интернет-издание Vesti.ua.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Польшу, вместе с польским коллегой Анджеем Дудой он проведет ряд встреч и обсудит весь спектр важных вопросов.Как сообщает интернет-издание Vesti.ua, полицейский у входа на территорию Офиса президента Украины сообщил журналисту, что проход на территорию временно прекращен из-за сообщения о минировании.При этом, по данным издания, сотрудники учреждения при предъявлении удостоверения могут пройти на работу, а в самом дворе здания на катке катаются дети на коньках.У входа на территорию дежурит скорая и несколько машин полиции.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
украина
киев
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760039911_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_1dcd9fcfdec06c27954e708e52e604ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киев, польша, владимир зеленский
17:43 20.01.2022 (обновлено: 17:56 20.01.2022)
В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ
Vesti.ua: анонимное сообщение о "минировании" Офиса президента Украины поступило в полицию
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости.
Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает интернет-издание Vesti.ua
.
Президент Украины Владимир Зеленский
в четверг прибыл с визитом в Польшу
, вместе с польским коллегой Анджеем Дудой он проведет ряд встреч и обсудит весь спектр важных вопросов.
Как сообщает интернет-издание Vesti.ua, полицейский у входа на территорию Офиса президента Украины сообщил журналисту, что проход на территорию временно прекращен из-за сообщения о минировании.
При этом, по данным издания, сотрудники учреждения при предъявлении удостоверения могут пройти на работу, а в самом дворе здания на катке катаются дети на коньках.
У входа на территорию дежурит скорая и несколько машин полиции.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.