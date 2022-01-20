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В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ
В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2022
В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ
Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:43
2022-01-20T17:56
украина
в мире
киев
польша
владимир зеленский
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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает интернет-издание Vesti.ua.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Польшу, вместе с польским коллегой Анджеем Дудой он проведет ряд встреч и обсудит весь спектр важных вопросов.Как сообщает интернет-издание Vesti.ua, полицейский у входа на территорию Офиса президента Украины сообщил журналисту, что проход на территорию временно прекращен из-за сообщения о минировании.При этом, по данным издания, сотрудники учреждения при предъявлении удостоверения могут пройти на работу, а в самом дворе здания на катке катаются дети на коньках.У входа на территорию дежурит скорая и несколько машин полиции.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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украина, в мире, киев, польша, владимир зеленский
17:43 20.01.2022 (обновлено: 17:56 20.01.2022)
 
В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ

Vesti.ua: анонимное сообщение о "минировании" Офиса президента Украины поступило в полицию

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает интернет-издание Vesti.ua.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Польшу, вместе с польским коллегой Анджеем Дудой он проведет ряд встреч и обсудит весь спектр важных вопросов.
Как сообщает интернет-издание Vesti.ua, полицейский у входа на территорию Офиса президента Украины сообщил журналисту, что проход на территорию временно прекращен из-за сообщения о минировании.
При этом, по данным издания, сотрудники учреждения при предъявлении удостоверения могут пройти на работу, а в самом дворе здания на катке катаются дети на коньках.
У входа на территорию дежурит скорая и несколько машин полиции.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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