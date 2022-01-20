https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768782309.html

В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ

В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2022

В Киеве "заминировали" Офис Зеленского, сообщили СМИ

Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:43

2022-01-20T17:43

2022-01-20T17:56

украина

в мире

киев

польша

владимир зеленский

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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Сообщение о "минировании" Офиса президента Украины в Киеве поступило в четверг в полицию, сам глава государства находится с визитом в Польше, сообщает интернет-издание Vesti.ua.Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Польшу, вместе с польским коллегой Анджеем Дудой он проведет ряд встреч и обсудит весь спектр важных вопросов.Как сообщает интернет-издание Vesti.ua, полицейский у входа на территорию Офиса президента Украины сообщил журналисту, что проход на территорию временно прекращен из-за сообщения о минировании.При этом, по данным издания, сотрудники учреждения при предъявлении удостоверения могут пройти на работу, а в самом дворе здания на катке катаются дети на коньках.У входа на территорию дежурит скорая и несколько машин полиции.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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украина, в мире, киев, польша, владимир зеленский