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https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768725592.html
Глава СК поручил начать проверку после "минирования" школ в Магадане
Глава СК поручил начать проверку после "минирования" школ в Магадане - РИА Новости, 20.01.2022
Глава СК поручил начать проверку после "минирования" школ в Магадане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и доложить о ситуации в Магадане, где после сообщений о... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:54
2022-01-20T13:54
происшествия
магаданская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и доложить о ситуации в Магадане, где после сообщений о "минировании" пришлось эвакуировать все школы, сообщается на сайте СК РФ."В связи с эвакуацией всех школ Магадана, а также Северо-Восточного государственного университета после сообщений о ложном акте терроризма, председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Магаданской области Просиной организовать проверку и представить доклад о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что проверки по аналогичным фактам ведутся в Ивановской, Самарской, Тульской, Волгоградской, Сахалинской, Новосибирской и других областях.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768705885.html
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происшествия, магаданская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, ложные сообщения о минировании зданий
13:54 20.01.2022
 
Глава СК поручил начать проверку после "минирования" школ в Магадане

Глава СК Бастрыкин поручил организовать проверку после "минирования" школ в Магадане

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и доложить о ситуации в Магадане, где после сообщений о "минировании" пришлось эвакуировать все школы, сообщается на сайте СК РФ.
"В связи с эвакуацией всех школ Магадана, а также Северо-Восточного государственного университета после сообщений о ложном акте терроризма, председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Магаданской области Просиной организовать проверку и представить доклад о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что проверки по аналогичным фактам ведутся в Ивановской, Самарской, Тульской, Волгоградской, Сахалинской, Новосибирской и других областях.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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ПроисшествияМагаданская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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