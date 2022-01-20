https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768725592.html

Глава СК поручил начать проверку после "минирования" школ в Магадане

Глава СК поручил начать проверку после "минирования" школ в Магадане - РИА Новости, 20.01.2022

Глава СК поручил начать проверку после "минирования" школ в Магадане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и доложить о ситуации в Магадане, где после сообщений о... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:54

2022-01-20T13:54

2022-01-20T13:54

происшествия

магаданская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_85b7cd076f2830c525f62dc4a2c60073.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку и доложить о ситуации в Магадане, где после сообщений о "минировании" пришлось эвакуировать все школы, сообщается на сайте СК РФ."В связи с эвакуацией всех школ Магадана, а также Северо-Восточного государственного университета после сообщений о ложном акте терроризма, председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Магаданской области Просиной организовать проверку и представить доклад о ситуации. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что проверки по аналогичным фактам ведутся в Ивановской, Самарской, Тульской, Волгоградской, Сахалинской, Новосибирской и других областях.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768705885.html

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, ложные сообщения о минировании зданий