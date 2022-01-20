https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768705885.html

В Ивановской области девять школ получили сообщения о "минировании"

В Ивановской области девять школ получили сообщения о "минировании" - РИА Новости, 20.01.2022

В Ивановской области девять школ получили сообщения о "минировании"

Правоохранители приступили к проверке девяти школ в Ивановской области после получения анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:31

2022-01-20T12:31

2022-01-20T13:36

происшествия

ивановская область

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА/ РЯЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке девяти школ в Ивановской области после получения анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Накануне сообщения с угрозой взрывов получили порядка 500 учебных заведений на территории Центрального федерального округа. Проведенные проверки не выявили опасных предметов."В Ивановской области угрозы "минирования" получили девять учебных заведений, их проверяют", - сказал собеседник агентства.Как отметили в УМВД по региону, "сообщения о "минировании" школ подтверждения не нашли". Эвакуированы были на время проверок восемь школ, уточнили в ведомстве.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768519574.html

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происшествия, ивановская область, россия, ложные сообщения о минировании зданий