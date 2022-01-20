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Тверская область
https://ria.ru/20220120/medpomosch-1768773046.html
С момента создания тверская служба "122" приняла более 300 тысяч обращений
С момента создания тверская служба "122" приняла более 300 тысяч обращений - РИА Новости, 20.01.2022
С момента создания тверская служба "122" приняла более 300 тысяч обращений
С момента создания тверской службы "122", которая принимает обращения граждан по вопросам здравоохранения, врачебных консультаций, записи на вакцинацию от... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:10
2022-01-20T17:09
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игорь руденя
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ТВЕРЬ, 20 янв – РИА Новости. С момента создания тверской службы "122", которая принимает обращения граждан по вопросам здравоохранения, врачебных консультаций, записи на вакцинацию от COVID-19, диспетчеры обработали более 333 тысяч обращений граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.Служба была создана 7 декабря 2020 года.В среднем за сутки на номер "122" поступают порядка 1100 звонков. Наибольшее количество вопросов касается предоставления справочной информации, проведения вакцинации или ревакцинации от коронавируса, записи на приём в ЦАПы.В четверг губернатор области Игорь Руденя посетил в Твери ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру "122", провел совещание с руководством регионального Минздрава, по итогам которого дал ряд поручений по совершенствованию организации работы ситуационно-аналитического центра.Пресс-служба отмечает, что деятельность центра, в котором сейчас работают 38 специалистов, помогает снизить нагрузку на учреждения первичного звена здравоохранения. Жители области могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, врачебную консультацию, вызвать на дом участкового врача, записаться на приём в центры амбулаторной помощи или к врачу с учётом прикрепления к поликлинике, а также на вакцинацию.Штат диспетчеров службы "122" в Тверской области при необходимости будет расширен, будут оборудованы дополнительные рабочие места, отметили в пресс-службе.
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тверь, тверская область, здоровье - общество, игорь руденя, коронавирус в россии
17:10 20.01.2022
 

С момента создания тверская служба "122" приняла более 300 тысяч обращений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТВЕРЬ, 20 янв – РИА Новости. С момента создания тверской службы "122", которая принимает обращения граждан по вопросам здравоохранения, врачебных консультаций, записи на вакцинацию от COVID-19, диспетчеры обработали более 333 тысяч обращений граждан, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Служба была создана 7 декабря 2020 года.
В среднем за сутки на номер "122" поступают порядка 1100 звонков. Наибольшее количество вопросов касается предоставления справочной информации, проведения вакцинации или ревакцинации от коронавируса, записи на приём в ЦАПы.
В четверг губернатор области Игорь Руденя посетил в Твери ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру "122", провел совещание с руководством регионального Минздрава, по итогам которого дал ряд поручений по совершенствованию организации работы ситуационно-аналитического центра.
Пресс-служба отмечает, что деятельность центра, в котором сейчас работают 38 специалистов, помогает снизить нагрузку на учреждения первичного звена здравоохранения. Жители области могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, врачебную консультацию, вызвать на дом участкового врача, записаться на приём в центры амбулаторной помощи или к врачу с учётом прикрепления к поликлинике, а также на вакцинацию.
Штат диспетчеров службы "122" в Тверской области при необходимости будет расширен, будут оборудованы дополнительные рабочие места, отметили в пресс-службе.
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