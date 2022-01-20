08:00 20.01.2022 (обновлено: 15:01 20.01.2022)
Отдых на Кубе. Что ждет россиян на Острове свободы
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В последнее время Куба обгоняет по популярности Мальдивы и Шри-Ланку и, по словам туроператоров, спрос на направление продолжает расти. О том, за что путешественники любят Остров свободы, почему лучше не ехать сюда дикарем и какие сложности ждут отдыхающих, — в материале РИА Новости.
Остров свободы
У русского туриста Куба ассоциируется с чем-то прекрасным, свободным, полным удовольствий (льющимся рекой ромом, например). Интерес к этой стране по-прежнему большой, несмотря на пандемию.
По словам туроператоров, спрос превзошел даже Мальдивы и Шри-Ланку.
Бармен подает ром Havana Club Ritual в Музее рома в Гаване
"На новогодние праздники Куба была второй по популярности, уступив только Доминиканской Республике", — говорят в пресс-службе "Интуриста".
"Активные бронирования есть даже на конец апреля", — добавляют в ANEX Tour.
Туристам нравятся и прямое авиасообщение, и относительно простые правила въезда: виза не нужна, только загранпаспорт. И никакого карантина по прибытии.
Закат над пляжем Сьенфуэгоса. Республика Куба
Из дополнительных документов достаточно сертификата о вакцинации на английском языке (Гавана признает все российские прививки от COVID-19) или справки об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до вылета.
"Важно, чтобы она была именно в бумажном варианте с оригинальной печатью", — отмечают в пресс-службе ANEX Tour.
Кроме того, необходимо заполнить электронную анкету здоровья не позднее чем за 12 часов до отправления и получить QR-код. С 1 января — исключительно в электронном формате.
Пассажиры прибывают в международный аэропорт в Гаване
На самом острове все еще действуют ограничения, предупреждают в "Русском экспрессе". В общественных местах обязательны маски, социальная дистанция, в ресторанах и гостиницах измеряют температуру. Оплата товаров почти везде бесконтактная — по карте.
Любовь вопреки
"Ценовая политика отелей та же, что и до пандемии, — говорят в "Русском экспрессе". — Там стараются сдерживать подорожание, чтобы поток туристов восстанавливался".
Стоимость туров у ANEX Tour — от 140 тысяч рублей на двоих на десять ночей (самая популярная продолжительность) в четырехзвездочный отель по программе "все включено" с вылетом в феврале.
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкМолодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
На Новый год было куда больше: у "Интуриста" в среднем — 110 тысяч с человека.
По словам гида Светланы Торрес Волковой, сейчас на Кубе больше всего отдыхающих из России и Канады.
"Остров любят не за отели и не за сервис уж точно, — рассуждает она. — Есть в этом воздухе что-то волшебное, магическое, опьяняющее. Это уникальная страна, похожей не найдете нигде в мире".
Секрет хорошего путешествия — в отсутствии особых ожиданий, говорит туристка Валерия Суприянович. Если не строить воздушные замки, не разочаруетесь.
© AP Photo / Desmond BoylanРетроавтомобили с туристами около посольства США в Гаване, Куба
© AP Photo / Desmond Boylan
Ретроавтомобили с туристами около посольства США в Гаване, Куба
А огорчить неподготовленного путешественника там может многое.
"Мы были удивлены, например, тем, что в аптеках нет лекарств, — отмечает Валерия. — Поэтому медикаменты лучше взять с собой".
А также — все, что может понадобиться для маленького ребенка: смеси, питание, памперсы. Достать это на Кубе так же сложно, как телепортироваться в прошлое.
Удивляют и цены на продукты. "После пандемии они повысились и продолжают расти, — говорит Светлана Торрес Волкова. — Куриная грудка стоит 1,5 тысячи песо за килограмм, 30 яиц — от 500 песо. По курсу черного рынка один песо равен одному рублю — для простоты расчетов". Относительно недорогими остались только неотъемлемые атрибуты жизни на Кубе — ром и сигары.
В том числе поэтому она не рекомендует туристам планировать самостоятельную поездку на остров: лучше все-таки заказать пакетный тур.
Охота за едой
Но если вы готовы отказаться от комфорта ради свободы, будьте готовы к тому, что каждый ваш день будет начинаться с добычи пропитания.
"В магазинах дефицит и большие очереди, — предупреждает Светлана Торрес Волкова. — По-испански мы даже говорим не "покупать", а "искать" еду".
Кубинцы на улице в районе Старая Гавана
То муки нет, то яиц, то молока. Причина — в ковиде и санкциях США.
"Мы готовим исходя из того, что есть в холодильнике. Купить в магазине то, чего не хватает для того или иного блюда, в 99,9 процента случаях — миссия невыполнима", — добавляет Светлана.
Она советует не тратить время и питаться в кафе. Стоит хотя бы раз попробовать тостонес (закуска из жареных бананов), камаронес аль ахийо (креветки с чесноком), ахиако (местный суп с мясом и овощами) и крокеты (шарики-котлетки из теста с начинкой).
А если живете в "касе" (частное жилье в аренду), лучше договориться с хозяевами, чтобы они готовили вам за дополнительную плату.
Могут возникнуть трудности и с транспортом. Передвигаться по острову удобнее всего на машине. Но арендовать ее, особенно в сезон, практически невозможно.
"На Кубе мало автомобилей, импорт частным лицам запрещен. Часто машины передают из поколения в поколение и хранят как зеницу ока", — уточняет Светлана.
© AFP 2022 / Yamil LageКлассический американский автомобиль с изображением кубинского флага возле здания Капитолия в Гаване, Куба
Классический американский автомобиль с изображением кубинского флага возле здания Капитолия в Гаване, Куба
В несезон аренда — 60-70 евро в сутки, в сезон — 100 евро. Обслуживание, детали, ремонт стоят недешево — отсюда и такая стоимость.
Гид рекомендует обратить внимание на туристические автобусы Viazul, курсирующие между городами. Цены доступные. А вот такси лучше избегать, если не хотите потратить все отпускные за одну поездку.
Валерия Суприянович нашла другой выход и арендовала скутер. "Прокат есть в половине отелей, — объясняет она. — Гораздо дешевле машины: 35 евро в день".
Сальса, ром и залив Свиней
В любом случае скучать на Кубе не придется. В первую очередь туроператор PAC Group советует познакомиться, понятно, с Гаваной. Тем более что сейчас там открыто все, как и в доковидные времена.
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанк
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
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Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Туристы танцуют в баре
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Туристы танцуют в баре
© AP Photo / Ramon Espinosa
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Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
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Туристы танцуют в баре
© AP Photo / Ramon Espinosa
С раннего утра и до позднего вечера на улицах суета. Кого там только не встретишь: и барабанщиков, и танцоров на ходулях, и гадалок — у них характерный бант и сигара во рту. Подходить или нет — решайте сами.
Погуляйте по живописным мощеным улочкам Старой Гаваны, полюбуйтесь колониальной архитектурой, загляните в кафедральный собор и Капитолий (бывшее здание парламента Кубы).
Если интересуетесь фортификацией, зайдите в крепость Ла-Фуэрса. Ее построили в XVI веке для защиты от пиратов, которые постоянно грабили город. Ценителям искусства — в переулок Кайехон де Амель: там множество скульптур, граффити и необычных арт-объектов из раковин и труб.
Ради непринужденной прогулки с бутылкой рома в одной руке и сигарой в другой отправляйтесь на набережную Малекон: тут все так делают. А еще там красивые закаты.
CC BY-SA 4.0 / JOAQUIND / Split lateral of the Castle of the Real Fuerza. La Habana. Cuba
Крепость Ла-Фуэрса, Куба
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Крепость Ла-Фуэрса, Куба
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Крепость Ла-Фуэрса, Куба
Лайфхак: если хотите подружиться с кубинцами и сойти за своего, возьмите перед поездкой несколько уроков сальсы. На острове она звучит везде — в магазинах, кафе, такси, задает ритм жизни и определяет ее стиль — страстный, кокетливый, расслабленный.
Зажечь на танцполе с местными можно на Casa de la Musica на улице Neptuno — это самая известная сальсатека столицы.
Есть что посмотреть и в Варадеро (именно сюда, кстати, туроператоры чаще всего возят отдыхающих). Главная достопримечательность города — бесконечные песчаные пляжи. Здесь стоит заняться дайвингом (сплавать в пещеру Сатурна, например), покататься на гидроскутерах и катамаранах. Ну и просто полежать, конечно.
Неподалеку — Дом рома, пещеры Бельямар и Амбросио, вилла Аль Капоне. В общем, закладывайте на прогулки и экскурсии по Варадеро минимум пару дней.
Вилла Аль Капоне, Варадеро, Куба
Но не ограничивайтесь только городами. "По Кубе нужно путешествовать, видеть ее, чувствовать", — подчеркивает Светлана Торрес Волкова.
Она советует съездить в долину Виньялес с табачными плантациями и впечатляющими горными пейзажами, увидеть водопады Эль Ничо или Топес де Койяниес, побывать на острове Кайо Ларго с самыми инстаграмными пляжами и прокатиться на ретрокабриолете, ведь столько "Шевроле", "Фордов" и "Бьюиков" 1950-х на дорогах нет больше нигде в мире.
Залив Свиней тоже надо посетить, добавляет Валерия Суприянович. Хрюшек, правда, тут нет — просто название такое. Зато есть уникальные коралловые рифы, розовые фламинго и кубинские крокодилы. А рядом — заповедник Гуамо, индейское поселение.
© AP Photo / Desmond BoylanРынок Сан-Хосе, Гавана
© AP Photo / Desmond Boylan
Рынок Сан-Хосе, Гавана
Собираясь домой, захватите с собой частичку острова. Чаще всего туристы привозят сигары, ром, кофе, мармелад из гуавы, картины местных художников. Их можно приобрести на рынке Хан-Хосе в Гаване.
Полцарства за стакан
Высокий сезон на Кубе — с ноября по март: именно в это время на острове больше всего отдыхающих. Однако, по словам Светланы Торрес Волковой, нужно быть готовым к сильному ветру и штормам.
"Лучше ехать весной или осенью, а тем, кто любит "жаришку" и воду "как парное молоко", — летом, — объясняет она. — Вообще тут хорошо круглый год, и вас всегда встретят с радостью".
Кубинец в районе Старая Гавана
Не стоит пугаться, если местные заведут с вами разговор: просто они очень открытые и общительные. Полжизни проводят в очередях, поэтому поболтать — это уже национальная черта, отмечает Светлана.
Также хорошим тоном считается предложить гостю стакан ледяной воды из холодильника. Так демонстрируют гостеприимство: на Кубе круглый год жарко, а туристы часто забывают взять с собой что-то попить.
Мы всегда чувствовали себя безопасно, добавляет Валерия Суприянович. Кубинцы, по ее словам, приветливы и немного "погружены в коммунизм".
Женщина на пляже, Гавана, Куба
"Интернет появился тут только четыре года назад, и многие еще толком не знают, что такое соцсети. Не сидят в телефонах, а проводят время вместе, что-то пекут, смотрят телевизор. В половине домов двери открыты", — говорит она.
"Куба либо вам "зайдет", и вы будете возвращаться сюда снова и снова, — заключает Светлана. — Либо совсем не "зайдет", и вы сюда не вернетесь никогда". Но равнодушным точно не останется никто.
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