https://ria.ru/20220120/kredit-1768649789.html

Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту

Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту - РИА Новости, 20.01.2022

Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту

Получить отсрочку по кредитным выплатам или снизить долговую нагрузку можно разными законными способами. Например, через рефинансирование кредита или оформление РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:15

2022-01-20T01:15

2022-01-20T01:15

общество

деньги

кредит

ипотека

россия

иван соловьев (юрист)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602535922_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_eaea25eda204ce2954b812fea12ab70e.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Получить отсрочку по кредитным выплатам или снизить долговую нагрузку можно разными законными способами. Например, через рефинансирование кредита или оформление кредитных каникул. Об этом агентству "Прайм" сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт напомнил, что займ и связанные с ним обязательства состоят, как правило, из "тела кредита", проценты, которые начисляются на "тело кредита", а также пени, неустойки и штрафные санкции, прописанные в договоре на случай просрочки платежей.Самый действенный механизм, по словам Соловьева, — рефинансирование."Несмотря на снижение в итоге получаемых с выданного займа сумм, многие кредитные организации идут на это, понимая, что такое решение в итоге может гарантировать оперативный возврат тела кредита и определенной части прибыли", — продолжил юрист.По его словам, можно воспользоваться также кредитными каникулами, если удастся привести обоснованные аргументы для отсрочки выплат по кредиту. К таким аргументам относится изменение материального положения заемщика из-за потери работы, заболеванием, временной нетрудоспособностью, смертью или болезнью близкого родственника.Собеседник агентства подчеркнул, что в связи с пандемией COVID-19 действует программа упрощенного предоставления отсрочки физическим и юридическим лицам, пострадавшим от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Такая отсрочка дается на срок до шести месяцев.

https://ria.ru/20220105/kredit-1766454450.html

https://ria.ru/20211228/tsessiya-1765733045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, деньги, кредит, ипотека, россия, иван соловьев (юрист)