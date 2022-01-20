Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/koyki-1768729099.html
В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии
В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии - РИА Новости, 20.01.2022
В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии
В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19, доля госпитализированных не превышает 10% от числа заболевших, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:09
2022-01-20T14:19
распространение коронавируса
москва
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75222eefbf48ad2cce63c1076b156eeb.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19, доля госпитализированных не превышает 10% от числа заболевших, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма "омикрон" в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%", - рассказала Ракова.Она сообщила, что власти следят за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям. "На сегодня в городе сохраняется достаточный объем стационарных мощностей – из развернутого фонда размером почти 14 тысяч коек заняты всего 50%", - сообщила Ракова.
https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780086_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e355d8e7fdbcb37bf84683576a911ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:09 20.01.2022 (обновлено: 14:19 20.01.2022)
 
В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии

Заммэра Москвы Ракова: в столице свободно 50 процентов коек для больных COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19, доля госпитализированных не превышает 10% от числа заболевших, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма "омикрон" в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%", - рассказала Ракова.
Она сообщила, что власти следят за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям. "На сегодня в городе сохраняется достаточный объем стационарных мощностей – из развернутого фонда размером почти 14 тысяч коек заняты всего 50%", - сообщила Ракова.
Девушка пьет горячий напиток - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
10:47Распространение коронавируса
Врач подробно объяснил, что делать при первых признаках "омикрона"
 
Распространение коронавирусаМоскваОбществоЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
Лента новостейМолния
Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине