14:09 20.01.2022 (обновлено: 14:19 20.01.2022)
В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии
Заммэра Москвы Ракова: в столице свободно 50 процентов коек для больных COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19, доля госпитализированных не превышает 10% от числа заболевших, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма "омикрон" в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%", - рассказала Ракова.
Она сообщила, что власти следят за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям. "На сегодня в городе сохраняется достаточный объем стационарных мощностей – из развернутого фонда размером почти 14 тысяч коек заняты всего 50%", - сообщила Ракова.