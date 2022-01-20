https://ria.ru/20220120/koyki-1768729099.html

В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии

В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии - РИА Новости, 20.01.2022

В Москве свободна половина коек для больных COVID-19, сообщили в мэрии

В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19, доля госпитализированных не превышает 10% от числа заболевших, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:09

2022-01-20T14:09

2022-01-20T14:19

распространение коронавируса

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общество

здоровье - общество

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве свободно 50% коечного фонда для пациентов с COVID-19, доля госпитализированных не превышает 10% от числа заболевших, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Как мы и ожидали, в связи с распространением штамма "омикрон" в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за последние две недели — в 2,7 раза. С учетом свойств нового варианта вируса, его контагиозности тенденция к росту заболеваемости, очевидно, сохранится. Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%", - рассказала Ракова.Она сообщила, что власти следят за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям. "На сегодня в городе сохраняется достаточный объем стационарных мощностей – из развернутого фонда размером почти 14 тысяч коек заняты всего 50%", - сообщила Ракова.

https://ria.ru/20220120/omikron-1768684167.html

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