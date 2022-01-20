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Экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах Египта обойдется в 20 долларов
Экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах Египта обойдется в 20 долларов - РИА Новости, 20.01.2022
Экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах Египта обойдется в 20 долларов
Стоимость экспресс-тестов для прибывающих в Египет туристов, документы которых о вакцинации или с результатами тестов сомнительны, установлена в размере 20... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:53
2022-01-20T16:53
2022-01-20T18:45
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Стоимость экспресс-тестов для прибывающих в Египет туристов, документы которых о вакцинации или с результатами тестов сомнительны, установлена в размере 20 долларов, говорится в оповещении департамента здравоохранения провинции Красное море.Консульство РФ в Каире ранее сообщило, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса по прибытию в Египет будут ложиться на самих туристов.Египетские власти обновили правила въезда в страну, они вступают в действие с 22 января. По прибытию на курорты туристам с сомнительными сертификатами о вакцинации или документами с результатами теста проведут экспресс-тестирование на антиген. Отмечается, что экспресс-тесты будут взяты "в случае наличия у египетских органов сомнений в подлинности предъявляемых документов о прививке или тесте". Если экспресс-тест будет положительным, то пассажиру нужно остаться на десятидневном карантине в гостинице, где он остановился, на шестой день при отсутствии симптомов коронавируса турист может сделать ПЦР-тест - если он окажется негативным, то карантин заканчивается. Прибывшим в другие аэропорты, в том числе в Каир, нужно пройти два экспресс-теста при проблемах с документами. При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета.В Египте принимаются документы о прививке вакцинами, одобренными ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам, в том числе препаратами "Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента второй прививки должно пройти 14 суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/egipet-1768633438.html
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общество, египет, воз, здоровье - общество, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19
16:53 20.01.2022 (обновлено: 18:45 20.01.2022)
Экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах Египта обойдется в 20 долларов
Экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах курортов Египта обойдется в 20 долларов